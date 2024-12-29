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2 ilde eğitime ara verildi

Denizli'nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verilecek, Kocaeli'nin Darıca ve Gebze ilçelerinde ise doğal gaz hatlarındaki çalışmalar nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2024 21:29, Son Güncelleme : 29 Aralık 2024 22:09
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Kocaeli'nin Darıca ve Gebze ilçelerinde eğitime 2 gün ara verildi

Kocaeli'nin Darıca ve Gebze ilçelerinde doğal gaz hatlarındaki çalışmalar nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Darıca Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, doğal gaz hatlarındaki çalışmalar nedeniyle ilçedeki kamuya bağlı ve özel eğitim kurumlarının tüm kademelerinde (kreş, ilkokul, ortaokul ve liseler) yarın ve 31 Aralık'ta eğitime ara verildiği bildirildi.

Öte yandan, Gebze ilçesinde Süleyman Demirel Anadolu Lisesi, Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve 4 özel eğitim kurumunda da 2 gün eğitim yapılmayacak.

Denizli'nin Çameli ilçesinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartları ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Bu durumun, insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğine işaret edilen açıklamada, "Bu nedenle 30 Aralık Pazartesi günü tüm eğitim kademesinde öğrenim gören öğrencilerimiz için bütün okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yarın engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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