Taksim bombacısının lojistik hücresine operasyon: 11 gözaltı
Taksim bombacısının lojistik hücresine operasyon: 11 gözaltı
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sponsorlu İçerik
Daha yüksek emekli maaşı için son iki gün
Daha yüksek emekli maaşı için son iki gün
Memur ve emekli için kritik hafta: Zam oranı belli oluyor
Memur ve emekli için kritik hafta: Zam oranı belli oluyor
Bayraktar: Uluslararası rekabette iyi bir yerdeyiz
Bayraktar: Uluslararası rekabette iyi bir yerdeyiz
Bakan Tekin: İlkokulda artık karne verilmeyecek
Bakan Tekin: İlkokulda artık karne verilmeyecek
Altın fiyatlarında 14 yıl sonra bir ilk! 2024'te dikkat çeken prim
Altın fiyatlarında 14 yıl sonra bir ilk! 2024'te dikkat çeken prim
'Narkokapan-4' operasyonlarında; 83 şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı
'Narkokapan-4' operasyonlarında; 83 şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı
2025'in ilk gündemi 'yeni anayasa'
2025'in ilk gündemi 'yeni anayasa'
4 ilde eğitime ara verildi
4 ilde eğitime ara verildi
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu
EKK: Ekonomi programını etkin bir koordinasyon içinde yürütüyoruz
EKK: Ekonomi programını etkin bir koordinasyon içinde yürütüyoruz
İstanbul'da yılbaşı gecesi 55 bin polis görev yapacak
İstanbul'da yılbaşı gecesi 55 bin polis görev yapacak
Samsun'dan acı haber: 2 öğretmen hayatını kaybetti
Samsun'dan acı haber: 2 öğretmen hayatını kaybetti
Yılbaşında hava durumu nasıl olacak?
Yılbaşında hava durumu nasıl olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024'te yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024'te yoğun diplomasi trafiği
Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Faturasını düzenli ödeyenden o ücret alınmayacak!
Faturasını düzenli ödeyenden o ücret alınmayacak!
Sabit öğretmenden acı haber!
Sabit öğretmenden acı haber!
Her iki kazadan birine motosikletliler karıştı
Her iki kazadan birine motosikletliler karıştı
Önce işçiler ardından memurlar pazarlık masasına oturacak
Önce işçiler ardından memurlar pazarlık masasına oturacak
'Belediyeler arasında ayrımcılık yapılıyor' iddiasına Bakan Işıkhan'dan yanıt
'Belediyeler arasında ayrımcılık yapılıyor' iddiasına Bakan Işıkhan'dan yanıt
Yeni GAP Eylem Planı 570 bin kişiye istihdam sağlayacak
Yeni GAP Eylem Planı 570 bin kişiye istihdam sağlayacak
Güney Kore'deki uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor: 174 ölü
Güney Kore'deki uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor: 174 ölü
Kimlik göstermeyene altın yok!
Kimlik göstermeyene altın yok!
Seraları soğuk vurdu: Ürün azaldı, fiyatlar arttı
Seraları soğuk vurdu: Ürün azaldı, fiyatlar arttı
En genç vekilden TBMM tarihinde ilk olacak talep
En genç vekilden TBMM tarihinde ilk olacak talep
Meclis'ten ilginç talepler: Vekil maaşları asgari ücrete eşitlensin!
Meclis'ten ilginç talepler: Vekil maaşları asgari ücrete eşitlensin!
Yüzde 816 zam: Gıda enflasyonunun şampiyonu menemen oldu
Yüzde 816 zam: Gıda enflasyonunun şampiyonu menemen oldu
Fırın gibi okul: Günlük 4 bin ekmek üretiliyor, yılda 2 milyon lira kazanıyor
Fırın gibi okul: Günlük 4 bin ekmek üretiliyor, yılda 2 milyon lira kazanıyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

4 ilde eğitime ara verildi

Denizli'nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verilecek, Kocaeli'nin Darıca ve Gebze ilçelerinde ise doğal gaz hatlarındaki çalışmalar nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi. Ayrıca Uşak Valiliği,ve Afyonkarahisar Valiliği, kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verileceğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 07:29, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 07:50
Yazdır

Kocaeli'nin Darıca ve Gebze ilçelerinde eğitime 2 gün ara verildi

Kocaeli'nin Darıca ve Gebze ilçelerinde doğal gaz hatlarındaki çalışmalar nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Darıca Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, doğal gaz hatlarındaki çalışmalar nedeniyle ilçedeki kamuya bağlı ve özel eğitim kurumlarının tüm kademelerinde (kreş, ilkokul, ortaokul ve liseler) yarın ve 31 Aralık'ta eğitime ara verildiği bildirildi.

Öte yandan, Gebze ilçesinde Süleyman Demirel Anadolu Lisesi, Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve 4 özel eğitim kurumunda da 2 gün eğitim yapılmayacak.

Denizli'nin Çameli ilçesinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartları ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Bu durumun, insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğine işaret edilen açıklamada, "Bu nedenle 30 Aralık Pazartesi günü tüm eğitim kademesinde öğrenim gören öğrencilerimiz için bütün okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yarın engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

------------------------------------------

Uşak Valiliği, kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının gece saatlerinde artarak devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yarın, ilimiz merkezinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır. Saat 12.00'ye kadar ilimiz merkezinde trafik seyir ve can güvenliği için motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir."

---------------------------------------

Afyonkarahisar Valiliği, kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte gece yarısından itibaren etkili olması ve aralıklı olarak da gün içinde devam etmesi beklenen kar yağışı, kar birikintileri, don ve buzlanma tehlikesinin olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Aralık tarihinde, il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber