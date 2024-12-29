Samsun'dan acı haber: 2 öğretmen hayatını kaybetti

Tekkeköy Cemal Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Abdurrahman Ateş (53), geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen öğretmenin cenazesi yarın İlkadım ilçesi Toraman Tepe Camii'nde öğle namazı sonrası Toraman Tepe Mezarlığı'na defnedilecek.

Müzik öğretmeni hayatını kaybetti

Fahriye-Kemal Kızılot Özel Eğitim Uygulama Okulu Müzik Öğretmeni Şenol İyibil (44) ise mücadele ettiği ALS hastalığına yenik düştü. 4 gün boyunca yoğun bakımda kalan İyibil, verdiği yaşam savaşını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen öğretmenin cenazesi yarın öğle namazını müteakip İlkadım ilçesi Derecik Mezarlığı'na defnedilecek.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü yayınladığı taziye mesajında, "Öğretmenlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Abdurrahman ve Şenol Öğretmen için paylaştığı başsağlığı mesajı şöyle: