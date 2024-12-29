TFF, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'yı tebrik etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçilen Serdal Adalı için tebrik mesajı yayınladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2024 23:00, Son Güncelleme : 29 Aralık 2024 23:02
TFF'den yapılan açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ardından başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.