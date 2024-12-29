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Nagehan Alçı ve Cem Küçük canlı yayında tartıştı

DEM Parti'nin İmralı ziyaretinin ardından hareketlenen yeni sürecin tartışıldığı canlı yayın programında tansiyon yükseldi. Cem Küçük ve Nagehan Alçı arasında "Sen kimsin beni koruyorsun" tartışmasında stüdyoda gerilim arttı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Aralık 2024 23:04, Son Güncelleme : 29 Aralık 2024 23:16
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Nagehan Alçı ve Cem Küçük canlı yayında tartıştı

DEM parti ile İmralı görüşmesi tartışma programlarının vazgeçilmez konusu oldu

Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla yeni bir süreç başladı.

Adalet Bakanlığı'ndan izin alan DEM Parti heyeti, İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti.

EKRANLARDA SİNİRLER GERİLDİ

Son gelişmeler arttıkça gündemdeki tartışmalar da alevleniyor.

Özellikle televizyon ekranlarında yaşanan kavgalarda hararet yüksek.

GERGİNLİK YAŞANDI

Habertürk TV'de son gelişmelerin değerlendirildiği programda konuklar arasında gerginlik yaşandı.

"SEN KİM OLUYORSUN"

DEM Parti tarafından açıklanan maddelerin tartışıldığı esnada Cem Küçük ve Nagehan Alçı arasında

"Sen kim oluyorsun da beni koruyorsun" tartışması ekranlara yansıdı.

Cem Küçük'ün sözlerine sinirlenen Alçı,

"Kimden koruyorsun, dedikleri kadar varmıştan kastın nedir"

ifadelerini kullandı.

"ÖZÜR DİLEMEDİKÇE GERİ ADIM ATMAM"

Alçı'nın bu sözlerine ise Küçük,

"Benden özür dilemedikçe geri adım atmam"

yanıtını verdi.

"Daha sonra ben böyle bir üslubu kabul etmiyorum"

diyen Alçı'ya Küçük,

"İster et ister etme" dedi.

"KİMSE YOK ARKAMDA"

Moderatör Faruk Aksoy'un araya girme çalışmalarına rağmen Alçı,

"Askeri yöntemlerle terör örgütlerini zayıflatırsınız ama amaç terörü kalıcı olarak bitirmekse bunun sonraki süreçleri vardır. Ben bunu kabul etmiyorum sen kim olarak beni korumaya çalışıyorsun. Ben Nagehan Alçı'yım, kimseyi korumuyorum kimse de yok arkamda. Cem Küçük kim olarak beni koruyormuş." ifadelerini kullandı.

"İNSAN UTANIR YA"

Küçük ise, "Ucuz polemiklerle PKK'ya sempatik görünmeyi kabul etmiyorum. İnsan utanır ya." diye konuştu.

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