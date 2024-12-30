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30 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 00:01, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 00:03
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30 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Niğde'de Belediyeyi, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını, Aksaray'da Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Niğde/12.30/13.00/13.30/Aksaray/16.30/17.00/17.30)

2- CHP Genel Başkan yardımcıları Deniz Yücel, Aylin Nazlıaka ve Yalçın Karatepe parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00/12.00/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Marmara Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayicileri İstişare Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2024 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi, 2024 yılına ilişkin yoksulluk ve yaşam koşulları istatistiklerini, 2022 yılına ilişkin girişim özelliklerine göre uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası; Manisa Basket-Beşiktaş Fibabanka ve Bursaspor Yörsan-Yalovaspor Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

(Manisa/18.00/Bursa/20.30)

2- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasından ertelenen Görele Belediyespor-Ortahisar Belediyespor maçı oynanacak.

(Giresun/19.00)

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