'Narkokapan-4' operasyonlarında; 83 şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca; 15 kg kokain, 12 kg skunk ele geçirildi. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca; 5 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu Satıcısı 1 Şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca; 13 bin 650 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu Satıcısı 2 Şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca; 3 bin 573 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu Satıcısı 7 Şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca; 4 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu Satıcısı 1 Şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca; 12 bin 220 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu Satıcısı 7 Şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya, Diyarbakır, Balıkesir, Adana, Manisa, İstanbul, Ankara, Kırklareli, Aydın, Kırıkkale, Van ve Bursa İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen "NARKOKAPAN-4" operasyonları sonrasında; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca; 42.5 kg skunk, 3,5 kg metamfetamin, 88 bin 341 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu Satıcısı 54 Şüpheli yakalandı 25'i tutuklandı, 16'sı Adli kontrol kararı verildi.

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