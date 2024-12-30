Aile faciası: Kazada ölü sayısı dörde yükseldi

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi mevkiinde dün meydana gelen kazada; Denizli il merkezinden Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'ndeki akraba düğününe gitmek üzere yola çılan Ali Küçükuysal (37) yönetimindeki otomobil, Denizli-Manisa karayolu Yenicekent ayrımına yaklaştığında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, Manisa istikametinden Denizli yönüne seyir halinde olan T.T.'nin (59) kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi yola savrulurken, kontrolden çıkan diğer araç ise yolun sağındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücü Ali Küçükuysal, eşi Sultan Küçükuysal (33) ve 9 yaşındaki oğlu Celal Küçükuysal, diğer aracın sürücüsü T.T. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Özcan Turan (78) ve A.T. (59) isimli kadınlar yaralandı. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Buldan ve Sarayköy'deki hastanelere sevk edildi.

ANNE, BABA VE 9 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI ÖLDÜ

Yaralılardan durumu ağır olan Celal Küçükuysal sevk edildiği Buldan Devlet Hastanesi'nde, anne Sultan Küçükuysal Sarayköy Devlet Hastanesinde, baba Ali Küçükuysak ise Buldan'daki ilk tedavisinin ardından nakil edildiği Denizli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

BİR KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaşamını yitiren Ali, Sultan ve Celal Küçükuysal'ın cenazeleri, memleketleri Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde son yolculuklarına uğurlanırken, tedavileri süren 3 yaralıdan durumu ağır olan 78 yaşındaki Özcan Turan adlı kadın, yoğun bakımda tutulduğu üniversite hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Ölü sayısının dörde yükseldiği kazada hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.