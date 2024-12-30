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Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak uyarısı

Meteoroloji 30 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize ve Malatya çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Konya'nın kuzeyi, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Elazığ'ın batı kesimleri olmak üzere çok sayıda bölge için yağış uyarısı yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 08:16, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 08:17
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Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Aralık pazartesi hava durumu raporunu paylaştı.

Ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Yalova, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize ve Malatya çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Konya'nın kuzeyi, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Elazığ'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Denizli, Amasya, Tokat, Trabzon ve Rize çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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