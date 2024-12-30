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Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (30 Aralık 2024)

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 35,2770 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 10:08, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 10:09
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Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (30 Aralık 2024)

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 35,2770 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 35,1930'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 35,2770'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 36,7980'den, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 44,4060'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise bir önceki kapanışa paralel 108 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, yılın son iki işlem gününe karışık bir seyirle girilirken, ocak ayında ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın görevi devralmasıyla başlayacak yeni döneme ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Özellikle ABD'de enflasyonla mücadelenin gelecek yıl Trump'ın izleyeceği politikalarla birlikte nasıl devam edeceği yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor.

Enflasyonla mücadelenin öngörülenden daha uzun sürebileceği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinde temkinli olacağı yönündeki sözle yönlendirmeler risk algısının yükselmesine neden olurken, bankanın 100 baz puanlık faiz indirimine karşın tahvil faizlerinin yükselmeye devam etmesi de belirsizlikleri artıran bir başka etken olarak dikkati çekiyor.

Analistler, bugün ABD'de bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 108,5 seviyesinin direnç, 107,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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