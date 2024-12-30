Dolar günü 35,31 TL'ye yükselerek tamamladı
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 35,31 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 17:30, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 17:44
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,2210
|35,2220
|35,3170
|35,3180
|Avro
|36,7800
|36,7810
|36,7650
|36,7660
|Sterlin
|44,2280
|44,2410
|44,3650
|44,3800
|İsviçre frangı
|39,0950
|39,1010
|39,0100
|39,0240
|ANKARA
|ABD doları
|35,1910
|35,2710
|35,2870
|35,3670
|Avro
|36,7400
|36,8200
|36,7250
|36,8050
|Sterlin
|44,1680
|44,3780
|44,3050
|44,5150