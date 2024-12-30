Dolar günü 35,31 TL'ye yükselerek tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 35,2210 35,2220 35,3170 35,3180 Avro 36,7800 36,7810 36,7650 36,7660 Sterlin 44,2280 44,2410 44,3650 44,3800 İsviçre frangı 39,0950 39,1010 39,0100 39,0240 ANKARA ABD doları 35,1910 35,2710 35,2870 35,3670 Avro 36,7400 36,8200 36,7250 36,8050 Sterlin 44,1680 44,3780 44,3050 44,5150