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Bayraktar: Uluslararası rekabette iyi bir yerdeyiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gençlerle bir araya geldi. Türkiye'nin enerjide uluslararası rekabette önemli bir noktaya geldiğini belirten Bayraktar, "Doğal gazdan nükleere, yenilenebilir enerjiden hidrojen teknolojilerine kadar her alanda liderlik hedefliyoruz" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 08:32, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 08:34
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Bayraktar: Uluslararası rekabette iyi bir yerdeyiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Galatasaray Üniversitesi'nde gençlerle biraraya geldi. İstanbul'daki buluşmada öğrencilerin enerjiyle ilgili sorularını cevaplandıran Bayraktar, gençlerin gelişmiş ülkeler tarafından dayatılan uluslararası iklim düzenlemeleri ve politikalarının arkasındaki ekonomik ve stratejik gerçekleri iyi okumaları gerektiğini ifade etti.

ÖNCELİĞİMİZ TEMİZ ENERJİ

Gençlerden enerji ve çevre konularını Türkiye'nin geleceği için stratejik düşünce ve çözüm fırsatları içeren bir alan olarak ele almalarını isteyen Bayraktar; nükleer enerjinin, enerji arz güvenliği ve karbon emisyonlarının azaltılması açısından vazgeçilmez bir kaynak olduğunun altını çizdi. Bayraktar, kesintisiz ve sıfır emisyonlu enerji kaynağı olan nükleer enerjinin Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtaracak en büyük projelerden olduğunu kaydetti.

HERYIL 7-8 BİN MEGAVAT YENİLENEBİLİR KAPASİTE ARTIŞI

Türkiye'deki tüm konutların elektrik ihtiyacını rüzgar ve güneş enerjisinden karşılayacak kapasiteye ulaşıldığını belirten Bayraktar, her yıl 7-8 bin megavat yenilenebilir enerji kapasitesini devreye almayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu alanda liderliğe oynadığını vurguladı. Türkiye'nin enerji politikalarında uluslararası rekabette önemli bir noktaya geldiğini belirten Bayraktar, "Doğal gazdan nükleere, yenilenebilir enerjiden hidrojen teknolojilerine kadar her alanda liderlik hedefliyoruz. Bu hedeflere gençlerimizin enerjisi ve vizyonuyla ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Gençlerin enerjiye ilgisi mutluluk verici

Öğrencilerin bu alanlara yönelik ilgisinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Bayraktar, "Enerji sektörü, yeşil dönüşümle birlikte büyüyen bir alan. Hukuktan mühendisliğe kadar birçok disiplinde yetişmiş bireylere ihtiyacımız var. Enerji geleceği, gençlerin fikirleriyle şekillenecek. Sizleri sahada, projelerde, laboratuvarlarda görmek istiyoruz. Sürdürülebilir bir geleceği birlikte inşa edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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