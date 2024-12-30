Altın alımında yeni dönem: 1 Ocak'tan itibaren zorunlu olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetleri engellemek amacıyla kuyumcuları hedef alıyor. Artık 185 bin lira ve üzeri altın alımlarında kimlik beyanı zorunlu hale gelecek.

Yeni yılla birlikte kuyumcularda da yeni dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) dolandırıcılık ve kara para aklama gibi yasa dışı işlemlerin önüne geçmek için altın alım-satım işlemlerine kimlik zorunluluğu getirmişti.

Kimlik göstermeyene altın yok

Ancak çoğu işletme uygulamayı dikkate almayınca, Hazine ve Maliye Bakanlığı 1 Ocak 2025'ten itibaren altın alışverişinde kimlik ibrazını zorunlu kıldı. Yeni yılda yürürlüğe girecek kararla birlikte artık zorunluluğa uymayan kuyumculara da ağır cezalar geliyor.

Buna göre 185 bin liranın üzerindeki altın alımlarında kimlik göstermeyen işlem yapamayacak. Birbiriyle bağlantılı işlemlerin 185 bin lirayı aşması halinde yine kimlik gösterilmesi gerekecek.

Vergi kaybına son

Kuyumculuk sektöründe vergi kaçağını önlemek için denetimler sıklaştırılmıştı. Kimlik kuralına uymayan işletmelere ağır cezalar uygulanacak. Uygulama ile kuyumda vergi kaybının önüne geçilmek istenirken, vatandaşlar da konu ile ilgili kamu spotları ile bilgilendirilecek.