Taksim bombacısının lojistik hücresine operasyon: 11 gözaltı

13 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 99 kişi ise yaralanmıştı.

Bölücü terör örgütü PKK ile iltisaklı olan 11 şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri tarafından çok sayıda adrese özel harekat destekli eş zamanlı baskın yapıldı.

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