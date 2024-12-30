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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DEAŞ soruşturmasında, terör örgütünün Ankara yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, firari bir zanlının aranmasına devam ediliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 09:17, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 09:19
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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 12 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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