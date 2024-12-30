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NBA'de Şengün'ün 'double-double' performansı Rockets'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Houston Rockets, Miami Heat'e 104-100 yenildi. Sezonun 16. galibiyetini alan Heat'te ise Tyler Herro 27 ve Nikola Jovic, 18 sayı buldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 10:40, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 10:42
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NBA'de Şengün'ün 'double-double' performansı Rockets'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Houston Rockets, Miami Heat'e 104-100 yenildi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Rockets'ın Heat'i konuk ettiği mücadelede yaklaşık 35 dakika süre alarak "double-double" yapan Alperen, 18 sayı, 18 ribaunt, 6 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Batı Konferansı'nda 21 galibiyet, 11 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alan Rockets'ta Dillon Brooks 22 ve Jalen Green, 19 sayı kaydetti.

Sezonun 16. galibiyetini alan Heat'te ise Tyler Herro 27 ve Nikola Jovic, 18 sayı buldu.


- Thunder'dan üst üste 11. galibiyet

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, sahasında Memphis Grizzlies'i 130-106 yenerek peş peşe 11, bu sezon 26. galibiyetine ulaştı.

Ev sahibi takımda Shai Gilgeous-Alexander 35 ve Ajay Mitchell, 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Desmond Bane'in 22 ve Jay Huff'ın 17 sayısı, Batı Konferansı ikincisi Grizzlies'te sezonun 11. yenilgisini önleyemedi.


- Sonuçlar

Orlando Magic-Brooklyn Nets: 102-101

Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 107-136

Boston Celtics-Indiana Pacers: 114-123

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 130-106

Houston Rockets-Miami Heat: 100-104

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 112-110

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