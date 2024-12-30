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2 kurum 24 personel almak için ilana çktı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7'nci dereceden 10 kadroya atanmak üzere uzman yardımcısı alınacağını duyurdu. Ticaret Bakanlığı 14 kimyager istihdam edecek. Gerekli şartlara sahip olan adaylar başvuru işlemlerini 3-14 Şubat tarihleri arasında yapabilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 09:20, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 09:36
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2 kurum 24 personel almak için ilana çktı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 10 uzman yardımcısı istihdam edeceğine dair ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, ÖİB Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7'nci dereceden 10 kadroya atanmak üzere uzman yardımcısı alınacak.

Başvuru için, hukuk fakültelerinin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen yurt içindeki veya dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve 2023-2024 döneminde gerçekleştirilen ilgili KPSS'den 80 taban puanı alma şartı aranıyor.

E-Devlet harici başvurular kabul edilmeyecek

Başvuru işlemleri 3 Şubat 2025'te elektronik ortamda başlayacak, 14 Şubat saat 18.00'e kadar devam edecek. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden erişim sağlanan https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden başvurabilecek. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayanlar ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Sözlü sınav detayları

KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sınavın yapılacağı yer, gün ve saat, sözlü sınav tarihinden en az 15 gün önce ÖİB'nin adresinde ilan edilecek.

https://www.oib.gov.tr

Değerlendirme, başarı sıralaması, sözlü sınav başarı puanı dikkate alınarak belirlenecek. Adayların puanlarının eşit olması durumunda, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacak.

Ticaret Bakanlığı

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, kimya, biyokimya, kimya mühendisliği, kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya, kimya ve süreç mühendisliği lisans programı ya da YÖK tarafından bunlara denk/eş değer kabul edilen bölümlerden mezun 14 kimyager alınacak.

Başvurular 3-14 Şubat 2025 döneminde dijital ortamda e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/ Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar, belirlenen illerin tamamına istek sıralarına göre tercihte bulunabilecek.

Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından KPSS puan üstünlüğü ve tercih sıraları esas alınarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kadro sayısı kadar asıl aday alımı yapılacak.

Başvurular sonucu belirlenen asıl ve yedek aday listesi Bakanlığın internet sitesinden https://www.ticaret.gov.tr/ ilan edilecek. Adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu adresinden görüntüleyebilecek.

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