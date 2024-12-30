Nevzat Bahtiyar'ın oğlundan ilk açıklama: Adalet yerini buldu

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı. Karar sonrası itirafçı Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kamuoyunda tartışmalara neden olurken ailesinden de ilk açıklama geldi. Aile güvenlik nedeniyle Tavşantepe köyünden taşındı.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, "Adalet yerini buldu. Hak ettiği cezayı aldı. Babam, her şeyi doğru söylediği için bu cezayı aldı ve cezasını kabullendi. Ancak bizim duruşmayı izlememize izin verilmedi. Mahkeme heyeti ve avukatlar, sorun çıkacağı endişesiyle duruşmaya katılmamamız gerektiğini söylediler." ifadelerini kullandı.

Davada Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.