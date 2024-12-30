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Depreme dayanıksız çıkan ünlü AVM yıkılacak

Bursa'da 23 yıldır faaliyet halinde olan ve kentin simge mekanlarından biri haline dönüşen Carrefour Bursa Alışveriş Merkezi, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılacak. AVM içindeki mağazalara 31 Aralık'a kadar süre verilirken, tahliye sonrası AVM'nin bulunduğu araziye ne yapılacağı henüz netlik kazanmadı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 21:32, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 21:47
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Depreme dayanıksız çıkan ünlü AVM yıkılacak

Türkiye'de 90'lı yılların sonunda ortaya çıkan AVM kültürü, başta İstanbul devamında çevre şehirlerin dev alışveriş merkezleri ile dolmasına neden oldu.

Bursa'da 2001 yılında açılışı yapılan ve aradan geçen 23 yılda şehrin simge mekanlarından biri haline dönüşen Carrefour Bursa Alışveriş Merkezi, yeni yılda depreme dayanıklı olmadığı gerekçe gösterilerek yıkılacak.

Bursa'da Bugün'ün haberine göre; Mülk değeri 250 milyon dolar olan AVM, Temmuz ayında yapılan satışla birlikte Atış Yapı'ya satılmıştı. Satış işleminin ardından binada kontroller gerçekleştiren Atış Yapı, AVM'nin riskli bir yapıda olduğunu ve depreme karşı dayanıksız bulunduğunu belirtti.

TÜM MAĞAZALAR KEPENK İNDİRDİ

Tasfiye kararıyla birlikte AVM'nin yıkım süreci resmen başlarken, mağazalara yapılan bildirimde 31 Aralık 2024 tarihine kadar işletmelerini boşaltmaları talep edildi.

Yıkım sonrası 23 yıllık AVM'de anılarını bırakacak olan vatandaşlar da duygularını dile getirdi.

Alışveriş merkezini yıkılmadan önce gezmek isteyen Rahime Aytekin, "Carrefour AVM kapanıyor diye çok üzülüyorum. Ben torunumu burada büyüttüm. Her hafta sonu onu buraya getirip yemek yediriyordum, eğlendiriyordum. Ama artık şimdi yok" dedi.

YERİNE REZİDANS YAPILMASI BEKLENİYOR

AVM arazisine yönelik Atış Yapı tarafından uygulanacak herhangi bir proje henüz paylaşılmazken, son yıllarda yıkılan AVM arazilerine büyük rezidansların yapılması nedeniyle Bursa'da da Carrefour Bursa Alışveriş Merkezi arazisinin dev bir rezidansa ev sahipliği yapacağı düşünülmekte.

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