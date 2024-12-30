Grip olduğunu sanıyordu, iki bacağı birden kesildi

46 yaşındaki Beth Budgen, geçmek bilmeyen eklem ağrıları ve mide bulantısı nedeniyle grip olduğunu düşünüyordu. Evinde dinlenirken birden fenelaşan Beth Budgen, hastaneye götürüldüğünde doktorlar da aynı şeyi tahmin etti ancak Budgen'ın sağlık durumu gittikçe daha da kötüleşmeye başladı. Organları iflas eden İngiliz kadına ''sepsis'' teşhisi konuldu. Budgen, 6 hafta boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi.

Budgen'a yapılan tetkiklerde, Strep A enfeksiyonunun vücuda yayılması sonucu sepsise yol açtığı ortaya çıktı.

Doktorlar, sekiz kez ameliyat ettikleri Beth Budgen'ın bacaklarını kesmek zorunda kaldı. Tehlikenin ellere de sıçramasından endişe edildi ancak korkulan olmadı. Yaşadığı sürecin oldukça travmatik olduğunu anlatan Beth Budgen, şimdilerde hayatına bacakları olmadan devam ediyor. Sepsis konusunda farkındalık yaratmak için çaba harcayan kadın, ''Her şeyden önce yaşadığım için çok mutluyum'' dedi.

SEPSİS NEDİR?

Sepsis, vücudun enfeksiyonlara karşı verdiği aşırı tepki sonucunda gelişen, yaşamı tehdit eden bir durumdur. Enfeksiyonlar, vücudun farklı bölgelerine yayılabilir ve bağışıklık sistemi bu enfeksiyonlarla mücadele ederken aşırı bir yanıt verebilir. Bu aşırı yanıt, vücutta iltihaplanmaya, organ hasarına ve organ yetmezliğine yol açabilir. Sepsis, acil tedavi gerektiren bir durumdur ve tedavi edilmezse hayatı tehdit edebilir.

SEPSİS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sepsisin belirtileri, enfeksiyonun türüne ve vücudun verdiği tepkilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak sepsisin en yaygın belirtileri şunlardır: yüksek ateş, titreme, hızlı kalp atışı, solunum hızının artması, aşırı halsizlik ve kafa karışıklığı. Ayrıca, solunum güçlüğü, düşük kan basıncı ve idrar yapamama gibi ciddi durumlar da sepsisin belirtisi olabilir. Ciltte döküntüler, morarma veya solgunluk da sepsisin ilerleyen aşamalarında görülebilir. Bu belirtiler hızla kötüleşebilir, bu yüzden derhal tıbbi müdahale gereklidir.