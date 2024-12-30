İzmir'de IŞİD operasyonu: 15 şüpheli yakalandı
İzmir'de terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 10:37, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 10:39
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten 15 Suriye uyruklu ile sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 2 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
16 GÖZALTI
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri, 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.