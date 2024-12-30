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Kalın bağırsak kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Medipol Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Civil, kalın bağırsak kanserlerinin düzenli taramalar ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla önlenebileceğini belirtti. Civil, 45 yaşından itibaren düzenli kolonoskopi ve diğer taramaların hayati önem taşıdığını vurgulayarak, erken teşhis durumunda tedavi başarısının yüzde 90'a ulaştığını ifade etti. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve sigara ile alkol kullanımından kaçınmanın riski önemli ölçüde azaltabileceğine dikkat çekti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 10:46, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 10:48
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Kalın bağırsak kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Medipol Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Civil, kalın bağırsak kanserlerinin erken teşhisle önlenebileceğini belirtti.

Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Civil, kalın bağırsak kanserlerinin düzenli taramalar ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla büyük ölçüde kontrol altına alınabileceğine dikkati çekti.

Civil, erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu vurgulayarak, "Rutin kontroller ve farkındalık sayesinde kolorektal kanserleri, hayatı tehdit eden bir hastalıktan önlenebilir bir duruma dönüştürmek mümkün. Bireylerin erken önlemlerle risklerini önemli ölçüde azaltabileceklerini unutmamaları gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın bağırsağın yaklaşık 150 santimetrelik uzunluğunun son 15-20 santimetresini rektumun oluşturduğunu belirten Civil, "Kolorektal kanserlerin değiştirilebilir ve değiştirilemeyen risk faktörleri bulunmaktadır. Değiştirilebilir risk faktörlerini Obezite, tip 2 diyabet, aşırı kırmızı et ve işlenmiş gıda tüketimi, sigara ile alkol kullanımı. Bunlar üzerinde kontrol sağlamak mümkündür. Ancak yaş, ırk, genetik yatkınlık, inflamatuar bağırsak hastalıkları ve geçmişte pelvik bölgeye radyoterapi alınması gibi faktörler değiştirilemez." ifadelerini kullandı.

Kolorektal kanserlerin genellikle poliplerden kaynaklandığını belirten Civil, bu tür oluşumların 10-15 yıl içinde kalın bağırsağın iç yüzeyinde zamanla kanserleşebildiğini kaydetti.

Civil, "Tarama programlarına düzenli katılım sağlamak hayati önem taşımaktadır. 45 yaşından itibaren her bireyin 10 yılda bir kolonoskopi yaptırması, yılda bir gaitada gizli kan testi ve 5 yılda bir rektoskopi yaptırması önerilmektedir. Bu taramalar sayesinde kanser erken evrede tespit edilirse, tedavi başarısı yüzde 90'lara kadar çıkmaktadır." açıklamasını yaptı.

Kolorektal kanserden korunmada sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin büyük önem taşıdığının altını çizen Civil, şunları kaydetti:

"Taze sebze ve meyve tüketimi, işlenmiş gıdalardan uzak durmak, fazla kilolu veya obez olmamak, sigara ve alkol kullanmamak ve düzenli egzersiz ve spor yapmak bu hastalığa yakalanma riskini önemli ölçüde azaltabilir. Eğer kolorektal kanser teşhisi konulmuşsa, erken evre tümörler için tedavide ilk basamak cerrahidir. Hastalığın evresine bağlı olarak lokal cerrahiden geniş rezeksiyonlara kadar değişen yöntemler uygulanabilir. Günümüzde laparoskopik ve robotik cerrahiler, daha az komplikasyon oluşturduğu için daha fazla tercih edilmektedir. İleri evrelerde ise kemoterapi, radyoterapi ve immünoterapi gibi yöntemlerle tedavi planlanır. Düzenli taramalara uymak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemek, kolorektal kanserle mücadelede temel unsurlardır. Erken teşhis ve tedaviye erişim ise hayat kurtarıcıdır."

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