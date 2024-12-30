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Öğretmen alımlarında KPSS dönemi sona eriyor!

2025'te öğretmenler için KPSS olmayacak... Açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Öğretmen adayları yeni yıldan itibaren Akademi Giriş Sınavı'na (AGS) girecek. İşte ilk defa 13 Temmuz 2025'te yapılması planlanan sınavın ayrıntıları...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 11:10, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 11:13
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Öğretmen alımlarında KPSS dönemi sona eriyor!

Öğretmen adayları için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yerine Akademi Giriş Sınavı (AGS) getirildi.

AGS sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilecek adaylar, eğitim sonrası atanacak.

İlk sınav 13 Temmuz 2025'te yapılacak.

Açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. 2025 yılında öğretmen adayı arkadaşlar için KPSS olmayacağını söyleyen Bakan Tekin, yeni sınavın ilk kez 13 Temmuz'da yapılacağını belirtti.

Tekin, "Sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi'ne giriş sürecini başlatacağız. Akademi'deki eğitimden sonra da öğretmen arkadaşlarımızı istihdam edeceğiz. Sınavda içerik olarak belli farklılaştırmalar var. AGS'nin KPSS'den önemli farklılıklarından biri; Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onayladığı programlar AGS'nin bir parçası olacak." dedi.

MEB-AGS NEDİR?

2 oturumda düzenlenecek

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak.

Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.

Bu kapsamda yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak. ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak.

Sınavın kapsamı

Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru sorulacak.

Sınav, sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayacak.

ÖABT oturumu ise adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak.

Öte yandan, sınava ilişkin detaylı açıklamaların ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından yapılması bekleniyor.

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