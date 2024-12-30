En düşük emekli maaşı ne olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama

Milyonlarca emekli "En düşük emekli maaşı artacak mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili açıklama yaptı. Şanlıurfa'da hafta sonu yapılan Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından gazetecilere konuşan Işıkhan, "Ocak ayındaki EKK'da en düşük emekli aylığının artırılması için bir çalışma olabilir" dedi.

Işıkhan şunları kaydetti: "Emekli aylıklarının arttırılması da biliyorsunuz yasal bir düzenleme doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Kanunumuza göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ve temmuz ayında 6 aylık TÜFE oranında, memur emeklilerine yaptığımız artışlar ise burada enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşmelerinde belirtilen rakamlarla belirlenmektedir. En düşük emekli aylığı ise bildiğiniz gibi 10 bin liraydı temmuz ayında, en son 12 bin 500 liraya çıkardık. Tabii burada kök aylığın artışı şöyle: Kısa süreli ve az prim ödediği için düşük aylık alan emeklilerimizi biz 12 bin 500'e tamamlıyoruz ve aradaki farkı da Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ödenmektedir. İnşallah enflasyon oranları belli olduktan sonra Ocak ayında yine Cumhurbaşkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının da arttırılması noktasında da bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim."

En düşük emekli maaşı ne kadar artacak?

Emekli aylıklarına yapılacak zam cuma günü açıklanacak enflasyon oranına göre belirlenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirleyici olan 6 aylık enflasyonun yüzde 17 civarında olması bekleniyor. En düşük aylık bu oranda artarsa 14 bin 625 liraya yükselecek. En düşük maaşın 15 bin lira olması için yüzde 20 oranında artış gerekiyor.

En düşük emekli aylığı ne kadar?

En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira olarak uygulanıyor. En düşük emekli maaşı temmuz ayında yüzde 25 oranında artırılarak 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmıştı.