Bakan Bolat: Enflasyonla canla başla mücadele ediliyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şanlıurfa'da gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.

"Gümrüklerimizi yenileme ve geliştirmeyle başladık"

"Öncelikle Ticaret Bakanlığı olarak 2025 yılında hangi alanlara öncelik vereceğiz. Birincisi, Suriye'yle ticaretin yeni şartlara göre düzenlenmesi ve Suriye'yle ticaretin, yatırımların arttırılması, Suriye'deki yeni dönemin istikrarlı, güçlü ve Türkiye açısından da güney sınırlarımızla güven veren bir komşumuzun varlığının ortaya çıkması. Öncelikle gümrüklerimizi yenileme ve geliştirmeyle başladık, Şanlıurfa'dayız, Ceylanpınar Gümrük Müdürlüğümüzü birkaç ay önce genişletip yeniledik. Akçakale Gümrük Müdürlüğümüzü de genişletme çalışmalarımız hızlandı. Tarım ve Orman Bakanlığımıza da yer tahsisi için çok teşekkür ediyoruz.

"Gümrük alanlarımız ticareti kolaylaştırıcı bir konuma gelecek"

Bunun dışında, 2007'de imzalanmış ve yarım kalmış bir serbest ticaret anlaşmamız vardı, onu yeni yönetim, hükümet ve bakanlar tam olarak belli olduktan ve idareyi tamamıyla devraldıklarından sonra ele alacağız. Bizim bakış açımız, serbest ticaret anlaşmasının devam etmesi. Zaten bizim açımızdan hukuken devam ediyordu, fiilen durdurulmuştu, bunu inşallah yoluna koyacağız. Ve diğer taraftan ticaret şu ana kadar bazı genelgelerle yürütülüyordu, onun normal düzene konulması gelecek. Personel takviyesi, donanım takviyesiyle inşallah gümrük alanlarımız ticareti kolaylaştırıcı bir konuma gelecek.

"İstikrarlı süreçte bu gelişmenin önemli bir katkısı oldu"

Diğer taraftan, tabi 2025 yılı için bizim öncelikli hedefimiz dış ticarette mal ve hizmetler ihracatımızdaki artış trendini devam ettirmek ve ithalatımız noktasında da zorunlu ithalatı yapabilecek döviz yeterliliğine sahip olmak, ama haksız ve sanayicilerimize zarar verici uluslararası ticaret kurallarına aykırı uygulamaları da engellemek. Bu konuda 2024 yılı dış ticaret açığı ve cari işlemler açığının çok büyük oranda azalması ile çok olumlu bir gelişme gösterdi. Para ve döviz piyasalarında sağladığımız istikrarlı süreçte bu gelişmenin önemli bir katkısı oldu. Hamdolsun döviz rezervlerimiz oldukça iyi durumda ve inşallah daha da yükselecektir. Bu içeride ve dışarıda ekonomi aktörlerine güven verecek, öngörülebilirliği sağlayacak bir gelişmedir.

"Gümrük Birliğimiz konusunda müzakereler devam edecek"

Diğer taraftan, Avrupa Birliği'yle mevcut Gümrük Birliğimiz bazı sıkıntılı konuları çözmek için müzakerelere devam etmek, Suriye'deki gelişmelerden sonra gerek ABD, gerekse Avrupa Birliği'nden ülkemize yönelik yoğun ziyaretler ve olumlu açıklamaları Türkiye'nin başta Avrupa Birliği, İngiltere ve ABD olmak üzere hem siyasi, hem ekonomik ilişkilerine olumlu yansıyacağını ümit ediyoruz.

İngiltere'yle serbest ticaret anlaşmasının hizmetler sektörlerine genişletilmesi müzakereleri devam edecek. Körfez İş Birliği Konseyi'yle mal ve hizmetleri kapsayan serbest ticaret anlaşma müzakerelerini hızlandıracağız. Ve gerek Türk Devletleri Teşkilatı, gerekse Rusya ve Ukrayna'yla ilişkiler, gerekse Afrika pazarları ve Afrika ülkeleriyle yatırım ve ticaret ilişkilerinin artırılması, uzak ülkeler stratejimiz Güney Amerika'dan Asya'ya olan eksende ihracatımızı artırma çabalarımız bütün gücüyle devam edecek.

2025 Avrupa Birliği'nin yeşil dönüşümüne uyum açısından önemli bir yıl olacak, çünkü sınırda karbon vergisi uygulaması 1 Ocak 2026'da yürürlüğe giriyor, bu anlamda gerek ilgili kuruluşlarımızla, gerekse sınırda karbon vergisinden en çok etkilenebilecek sektörle ortak koordinasyon içinde yeşil dönüşüme uyum çalışmalarımızı hızlandıracağız.

Üçüncü bir alan da sektörel düzenlemeler. Tabi COVID-19 kriziyle başlayıp kuzeyimizdeki büyük sıcak savaş, daha sonra güneyimizdeki İsrail soykırımı ve jeopolitik gerilimlerin tam ortasında olduğumuz bir süreçte ve yaşadığımız iki büyük deprem felaketinin etkileriyle hakikaten çok çalkantılı bir dönemi geride bıraktık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerek 2018-2023 yılları arasındaki Kabinemiz, gerekse 3 Haziran 2023'te görevi devralan Kabinemiz bu çalkantılı süreci sona erdirip istikrarlı, piyasaların oturduğu ve enflasyonun düşürüldüğü bir sürecin ilerleme noktasında canla başla mücadele ediyor.

"Tüketicilerimizin aldatılmaması noktasında çok ciddi bir çalışma içindeyiz"

Otomotivden emlağa, tüketici sözleşmelerinden evden eve satışa varıncaya kadar ve birçok sektördeki taksitlerin belirlenmesine kadar biz 2024'te 50'ye yakın sektörel düzenlemeler yaptık.

Bunun yanında, Meclis'ten çıkarılan fahiş fiyatla, stokçulukla mücadele için cezaların oldukça yüksek oranlarda artırıldığı bir kanuni düzenleme çok etkili oldu ve tüketicilerin korunması, piyasa gözetimi alanında da geçen Ekim ayında yeni düzenlemeler çıktı, bunları çok etkin bir şekilde uyguluyoruz. Piyasalarda sektörel düzenlemeleri yaptıktan sonra denetimlerle yanlış yapanlara karşı cezai işlemler uygulamak suretiyle piyasaların normale dönmesi ve halkımızın, tüketicilerimizin aldatılmaması noktasında çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Aldatıcı reklamlara karşı da cezalar artırıldı Meclis'te çıkarılan kanunla.

"Denetimlerimizi artırdık"

Gerek Tarım ve Orman Bakanlığımızın ekipleriyle, gerekse Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız kurmalarıyla sürekli koordinasyon içindeyiz. Özelikle tekelci uygulamalar ya da fahiş fiyat için tamahkarca eylemler, uygulamalar içinde olanlara karşı kanunların bizlere, bakanlıklara verdiği bütün yetkileri sonuna kadar kullanmakta kararlıyız.

Bu enflasyon yüzde 77'ydi Mayıs ayında, Aralık itibarıyla yüzde 44-45'le inşallah kapatacağız, enflasyon gelecek yıl bu zamanlarda yüzde 25'lere, yüzde 20'li rakamlara düştüğü noktada bu konuları daha az konuşuyor olacağız inşallah. Ve üreticiyle tüketicinin makul şekilde alış veriş yapacağı bir süreçte bunlar geride kalacak.

En son Salı gecesi artırılan asgari ücretin yüzde 30 artırılması kararıyla birlikte biz daha önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmaları başlamadan önce kamuoyundaki yoğun denetimlerimizi artırdık ve uyardık satıcıları, çünkü fiyatlama davranışı yüksek enflasyonist süreçte bozulduğu her bahane, her sebep fiyat artırmak için acımasızca ve ahlaksızca kullanılabiliyor. Bütün bu sebepleri ortadan kaldırmak konusunda bir ekonomi programı uygulanıyor.

Döviz piyasaları normal, girdi maliyetlerindeki artış normal, istikrarlı, döviz piyasaları istikrarlı, enerji fiyatları istikrarlı, böyle bir süreçte fiyatları artırmak için tek kullanılabilecek argüman emek maliyetlerindeki artış bahane edilebilir. Ama burada da işçilik ücretindeki artış oranını sanki bütün maliyetin artış oranı gibi yansıtarak fiyatı aynı oranda artırmaya çalışmak fahiş fiyat artışıdır, haksız fiyat artışıdır, bunlara müsaade etmeyeceğimizi müteaddit defalar söylemiştik ve denetimleri sıklaştırmıştık. Asgari ücret geçen Salı akşamı artırıldığı andan itibaren de Tarım ve Orman Bakanlığımızın denetim ekiplerini de yanımıza alarak iki bakanlık birlikte çok yoğun denetimler yaptık, onların sonucunu sizle paylaşmak konuşmamı tamamlayayım.

"4 gün içinde 4 bin 378 market denetlendi"

4 gün içinde Çarşamba'dan başlayarak Türkiye sathında 4 bin 378 market çok ince bir şekilde denetlendi ve 400 bine yakın ürün denetlemeleri yapıldı. Bunun sonunda, burada arkadaşlarımız 10 milyon lira civarında bir cezai işlem uyguladılar, ancak bunların içindeki 2 bin 668 market Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edildi, bu ikinci bir cezai durumu. Burada da en ağır kanun verdiği yetki çerçevesindeki cezai arkamlar uygulanacak. Biliyorsunuz 29 Mayıs'ta Meclis'te geçen kanun değişikliğinde fahiş fiyat için 1 milyon liraya, stokçuluk için 12 milyon liraya kadar maksimum para cezası uygulanabiliyor ve 1 Ocak'tan itibaren de yeniden değerlendirme yüzde 43,93 oranında bu cezalar artırılmış oluyor, yani fahiş fiyatta 1 milyon 440 bin liraya, stokçulukta da 17 milyon liraya kadar bu ağır para cezaları uygulanacak. Denetimler aksatılmadan devam edecek.

Bütün ilgili bakanlıklar olarak piyasaların üzerindeyiz, piyasalarımızdan elimizi asla çekmiyoruz, yanlış uygulamalar noktasında bize gelen şikayetleri de dikkatlice ele alıp gereğini yapıyoruz.