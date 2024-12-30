MİT 2024'te terör örgütlerine ağır darbe indirdi

Bakanlık, Nevzat'a verilen cezaya itiraz edilecek
Bakanlık, Nevzat'a verilen cezaya itiraz edilecek
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sponsorlu İçerik
Araç sahipleri dikkat: Yeni yılda bu araçların satılması yasaklanıyor
Araç sahipleri dikkat: Yeni yılda bu araçların satılması yasaklanıyor
Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon tahminleri
Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon tahminleri
İstanbul'da okullar yarın 16.00'da kapanacak
İstanbul'da okullar yarın 16.00'da kapanacak
DEM Parti'nin 'Öcalan' görüşmesine hükümetten ilk açıklama geldi
DEM Parti'nin 'Öcalan' görüşmesine hükümetten ilk açıklama geldi
2024'te en çok gayrimenkul satışı yapılan iller açıklandı
2024'te en çok gayrimenkul satışı yapılan iller açıklandı
Öğretmen alımlarında KPSS dönemi sona eriyor!
Öğretmen alımlarında KPSS dönemi sona eriyor!
En düşük emekli maaşı ne olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama
En düşük emekli maaşı ne olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama
8 Kurum toplamda 4 bin 295 personel alacak
8 Kurum toplamda 4 bin 295 personel alacak
Türkiye'deki yoksul sayısı belli oldu!
Türkiye'deki yoksul sayısı belli oldu!
Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Ekonomik güven endeksi aralıkta arttı
Ekonomik güven endeksi aralıkta arttı
Yılbaşında hava durumu nasıl olacak?
Yılbaşında hava durumu nasıl olacak?
Taksim bombacısının lojistik hücresine operasyon: 11 gözaltı
Taksim bombacısının lojistik hücresine operasyon: 11 gözaltı
Daha yüksek emekli maaşı için son iki gün
Daha yüksek emekli maaşı için son iki gün
Memur ve emekli için kritik hafta: Zam oranı belli oluyor
Memur ve emekli için kritik hafta: Zam oranı belli oluyor
Bayraktar: Uluslararası rekabette iyi bir yerdeyiz
Bayraktar: Uluslararası rekabette iyi bir yerdeyiz
Altın fiyatlarında 14 yıl sonra bir ilk! 2024'te dikkat çeken prim
Altın fiyatlarında 14 yıl sonra bir ilk! 2024'te dikkat çeken prim
'Narkokapan-4' operasyonlarında; 83 şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı
'Narkokapan-4' operasyonlarında; 83 şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı
2025'in ilk gündemi 'yeni anayasa'
2025'in ilk gündemi 'yeni anayasa'
4 ilde eğitime ara verildi
4 ilde eğitime ara verildi
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu
EKK: Ekonomi programını etkin bir koordinasyon içinde yürütüyoruz
EKK: Ekonomi programını etkin bir koordinasyon içinde yürütüyoruz
İstanbul'da yılbaşı gecesi 55 bin polis görev yapacak
İstanbul'da yılbaşı gecesi 55 bin polis görev yapacak
Samsun'dan acı haber: 2 öğretmen hayatını kaybetti
Samsun'dan acı haber: 2 öğretmen hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024'te yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024'te yoğun diplomasi trafiği
Faturasını düzenli ödeyenden o ücret alınmayacak!
Faturasını düzenli ödeyenden o ücret alınmayacak!
Sabit öğretmenden acı haber!
Sabit öğretmenden acı haber!
Her iki kazadan birine motosikletliler karıştı
Her iki kazadan birine motosikletliler karıştı
Ana sayfaHaberler Terör

MİT 2024'te terör örgütlerine ağır darbe indirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 2024 yılında düzenlediği operasyonlarla terör örgütleri PKK, DEAŞ ve Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ağır darbe indirdi, İkinci Dünya Savaşı sonrası gerçekleştirilen en büyük takas operasyonuna imza attı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 11:16, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 11:19
Yazdır
MİT 2024'te terör örgütlerine ağır darbe indirdi

MİT, terör örgütü PKK'ya yönelik bu yıl 42 nokta operasyon gerçekleştirildi.

PKK'nın 44 sözde sorumlusunun etkisiz hale getirildiği operasyonların, 20'si Irak'ın kuzeyinde, 15'i Suriye'de düzenlendi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 4'ü kırmızı, 1'i gri, 1'i ise yeşil kategoride aranıyordu.

DEAŞ'a yönelik operasyonlar

MİT, bu yıl terör örgütü DEAŞ'a yönelik de uzun süreli takipler gerçekleştirdi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı alanlarında Türk güvenlik güçlerine eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi, Halep'te yakalandı.

Türkiye'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen 7 operasyona istihbarat desteği veren MİT, bu operasyonlarda 62 şüphelinin yakalanmasını sağladı.

28 Ocak'ta Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırının ardından, MİT'in istihbarat desteğiyle 30 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı ve 51 şüpheli gözaltına alındı.

Saldırının planlayıcılarından ve kullanılan silahı temin eden DEAŞ üyesi Viskhan Soltamatiov da MİT'in istihbarat çalışmaları sonucu yakalandı.

FETÖ'nün aktif yapılanmasına ağır darbe

MİT, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik çalışmalarını ve örgütün aktif yapılanmasının takibini 2024 yılı boyunca aralıksız sürdürdü.

MİT'in sağladığı istihbarat desteğiyle, emniyet ve jandarma birimleriyle koordineli olarak yürütülen operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildi. Bu kapsamda gerçekleştirilen 12 operasyonda 642 şüpheli gözaltına alındı.

Bu operasyonlarda, 8 yıldır aranan eski hakim Mustafa Karatay ve örgütün "emniyet mahrem imamı" da yakalandı.

Casusluk faaliyetlerine karşı operasyonlar

Türkiye'de yabancı istihbarat servislerine bilgi sızdırma girişiminde bulunan casusluk şebekelerine yönelik de MİT önemli başarı elde etti.

Yıl boyunca düzenlenen takip ve çalışmalar sonucu, yabancı istihbarat servislerine bilgi sızdırmaya çalışan 66 kişi yakalandı. Bunlardan 7'sinin Çin, 3'ünün Fransa, 56'sının ise İsrail istihbarat servisine bilgi aktarmaya çalıştığı belirlendi.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'deki para ağını yönettiği tespit edilen Liridon Rexhepi de gözaltına alındı.

Tarihi rehine takası operasyonu

Öte yandan MİT, 1 Ağustos'ta, İkinci Dünya Savaşı sonrası gerçekleştirilen en büyük takas operasyonuna imza attı. Ankara'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer olmak üzere 7 uçakla 26 kişi Türkiye'ye getirildi.

Operasyon sonucunda, 2'si çocuk 10 rehine Rusya'ya, 13 rehine Almanya'ya, 3 rehine ise ABD'ye gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla MİT, bu operasyonda öncü rol üstlendi.

Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşındaki adil ve yapıcı politikası, uluslararası barış ve istikrar için attığı adımlar ve geçmişteki başarılı takas operasyonları, bu önemli operasyonun gerçekleşmesinde etkili oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber