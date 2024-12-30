DEM Parti'nin 'Öcalan' görüşmesine hükümetten ilk açıklama geldi

DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan önceki gün İmralı Adası'nda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

DEM Parti'den Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama gelmişti. Açıklamada Öcalan'ın şu mesajına yer verilmişti:

* Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Çağrıyı yapmaya hazırım.

Ekonomi yönetimi, Yeni GAP Eylem Planı İstişare ve bu yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarının ardından gazetecilerle bir araya gelerek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, DEM Parti'nin 'İmralı' mesajına ilk açıklama yaptı.

'Terör demokratik siyaseti zehirliyor'

Yılmaz'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

* Sayın Bahçeli'nin perspektifi çok açık. Terörsüz ve huzurlu bir Türkiye. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyonu da biliyorsunuz.

* En önemli unsurlarından biri 'Türkiye Yüzyılı, huzurun yüzyılı olacaktır' başlığı. Bütün vatandaşlarımızın eşit, onurlu olarak demokratik ülkede kendilerini en rahat hissettikleri şekilde yaşamalarından yanayız.

* Terörün varlığı demokratik siyaseti zehirliyor. Terörün başladığı yerde demokratik siyaset bitiyor. Terörün gölgesi siyasi partiler üzerinde olduğu sürece gerçek anlamda demokratik siyasetten bahsetmeniz mümkün değil. Terörün gölgesinde olmayan demokrasi arzu ediyoruz. Türkiye'nin de bunu hak ettiğine inanıyoruz.

* Türkiye, içinde yaşattığı zenginliklerle birlikte kapsayıcı millet anlayışıyla bütün bu farklılıkları kuşatan millet anlayışı içinde yoluna devam edecek. Hiçbir zaman kendi ülkemizin güvenliğini başkalarının kontrolüne bırakacak bir yaklaşıma da sahip değiliz.

* Türkiye Cumhuriyeti kararlı bir şekilde, kesintisiz bir şekilde terörle mücadelesini her şekilde sürdürecektir, ondan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

* Elbette gönül arzu eder ki karşımızda bir terör örgütü kalmasın, bununla mücadele etmek ihtiyacı da ortadan kalksın, bunu da elbette kim istemez? Önümüzdeki süreçlerde gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz.

DEM PARTİDEN AÇIKLAMA

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşen DEM Parti İmralı heyetinden açıklama geldi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısının ardından dün yeni bir süreç başladı. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Adalet Bakanlığı'nın izniyle dün İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sürecin hassasiyeti nedeniyle beli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapmayacağız. Bu karar, bir şeyleri saklamak anlamına gelmiyor; aksine yürüteceğimiz görüşmelere saygının bir gereği.

Tek bir cümle kurmak gerekirse önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Yeni senede heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız"