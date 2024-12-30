Türkiye, yatırımların 'bağlantı noktası' oldu

Bakanlık, Nevzat'a verilen cezaya itiraz edilecek
Bakanlık, Nevzat'a verilen cezaya itiraz edilecek
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sponsorlu İçerik
Araç sahipleri dikkat: Yeni yılda bu araçların satılması yasaklanıyor
Araç sahipleri dikkat: Yeni yılda bu araçların satılması yasaklanıyor
Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon tahminleri
Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon tahminleri
İstanbul'da okullar yarın 16.00'da kapanacak
İstanbul'da okullar yarın 16.00'da kapanacak
DEM Parti'nin 'Öcalan' görüşmesine hükümetten ilk açıklama geldi
DEM Parti'nin 'Öcalan' görüşmesine hükümetten ilk açıklama geldi
2024'te en çok gayrimenkul satışı yapılan iller açıklandı
2024'te en çok gayrimenkul satışı yapılan iller açıklandı
Öğretmen alımlarında KPSS dönemi sona eriyor!
Öğretmen alımlarında KPSS dönemi sona eriyor!
En düşük emekli maaşı ne olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama
En düşük emekli maaşı ne olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama
8 Kurum toplamda 4 bin 295 personel alacak
8 Kurum toplamda 4 bin 295 personel alacak
Türkiye'deki yoksul sayısı belli oldu!
Türkiye'deki yoksul sayısı belli oldu!
Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Ekonomik güven endeksi aralıkta arttı
Ekonomik güven endeksi aralıkta arttı
Yılbaşında hava durumu nasıl olacak?
Yılbaşında hava durumu nasıl olacak?
Taksim bombacısının lojistik hücresine operasyon: 11 gözaltı
Taksim bombacısının lojistik hücresine operasyon: 11 gözaltı
Daha yüksek emekli maaşı için son iki gün
Daha yüksek emekli maaşı için son iki gün
Memur ve emekli için kritik hafta: Zam oranı belli oluyor
Memur ve emekli için kritik hafta: Zam oranı belli oluyor
Bayraktar: Uluslararası rekabette iyi bir yerdeyiz
Bayraktar: Uluslararası rekabette iyi bir yerdeyiz
Altın fiyatlarında 14 yıl sonra bir ilk! 2024'te dikkat çeken prim
Altın fiyatlarında 14 yıl sonra bir ilk! 2024'te dikkat çeken prim
'Narkokapan-4' operasyonlarında; 83 şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı
'Narkokapan-4' operasyonlarında; 83 şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı
2025'in ilk gündemi 'yeni anayasa'
2025'in ilk gündemi 'yeni anayasa'
4 ilde eğitime ara verildi
4 ilde eğitime ara verildi
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu
EKK: Ekonomi programını etkin bir koordinasyon içinde yürütüyoruz
EKK: Ekonomi programını etkin bir koordinasyon içinde yürütüyoruz
İstanbul'da yılbaşı gecesi 55 bin polis görev yapacak
İstanbul'da yılbaşı gecesi 55 bin polis görev yapacak
Samsun'dan acı haber: 2 öğretmen hayatını kaybetti
Samsun'dan acı haber: 2 öğretmen hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024'te yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024'te yoğun diplomasi trafiği
Faturasını düzenli ödeyenden o ücret alınmayacak!
Faturasını düzenli ödeyenden o ücret alınmayacak!
Sabit öğretmenden acı haber!
Sabit öğretmenden acı haber!
Her iki kazadan birine motosikletliler karıştı
Her iki kazadan birine motosikletliler karıştı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye, yatırımların 'bağlantı noktası' oldu

Türkiye, bu yıl imalat sanayii, yenilenebilir enerji ve tedarik zincirleri gibi kritik sektörlerde yatırımcıların tercihi oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 12:20, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 12:38
Yazdır
Türkiye, yatırımların 'bağlantı noktası' oldu

Türkiye'ye yıl içinde farklı sektörlerdeki şirketler yatırım kararı alırken bazıları da var olan yatırımlarını artırma kararını duyurdu.

Söz konusu şirketler imalattan metal endüstrisine, tüketici elektroniğinden sağlık cihazlarına kadar farklı sektörlerdeki faaliyetleriyle ön plana çıkıyor.

Bu kapsamda WEG S.A. Manisa'da redüktör (mekanik sistemlerde kullanılan bir güç iletim cihazı) fabrikası kurmak için yaklaşık 28 milyon avroluk yatırım yapacak. Redüktör pazarındaki talebi karşılamayı ve şirketin bileşenler için üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen yatırımın, 2027'ye kadar tamamlanması ve bu sayede Brezilya dışındaki redüktör üretiminin artırılması planlanıyor.

Yeni fabrika, Manisa'da 12 bin metrekarelik binada kurulacak. Tesisin Avusturya'da bulunan redüktör fabrikasıyla birlikte Türkiye'de üretilen endüstriyel elektrik motorlarıyla satış entegrasyonu sağlaması hedefleniyor. Halihazırda Türkiye'de 750 kişiye istihdam sağlayan WEG Group Türkiye, yeni yatırımlarla 150 yeni iş imkanı oluşturmayı öngörüyor.

Metal sektöründe faaliyet gösteren Teknik Alüminyum Sanayi AŞ Tekirdağ'da kuracağı alüminyum fabrikasına yaklaşık 384,9 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

Tosyalı Toyo Çelik AŞ teneke ürünleri üretiminde kapasite artırım kararını duyurdu. Şirket yaklaşık 200 milyon dolar tutarındaki kapasite artışını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Uzak Doğulu yatırımcıların Türkiye ilgisi

Dünyanın en büyük kompresör üreticilerinden Çin merkezli Kaishan Group İzmir'de 1 milyar dolarlık yatırım kararını açıkladı. Fabrikayı 2026'dan önce devreye almayı öngören şirket, proje kapsamında ilk aşamada 200'den fazla, yedek parça üretimi için planlayacakları fabrikalarla 500 kişiyi istihdam edecek.

Ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren BSH de ülkeye bu yıl için 110 milyon avro, 5 yıl içinde yaklaşık 500 milyon avroluk yatırım planını açıkladı.

Söz konusu sektörde faaliyette bulunan Çin merkezli Haier Europe şirketi Eskişehir'de yaklaşık 70 milyon avroluk pişirici ürün grubu üretim tesisini açtı.

SDF Group, Balıkesir'de "FARMotion" motor üretimine odaklanan 10 bin metrekarelik yeni fabrikayı faaliyete geçirdi.

Dünyanın öncü diş implantı üreticilerinden Güney Kore merkezli MegaGen Türkiye'ye ilk etapta 15 milyon dolar, 5 yıl içinde 100 milyon dolar yatırım yapma kararını duyurdu.

Sürdürülebilirlik alanında yenilenebilir enerji yatırımları

Şirketler, Türkiye'ye sürdürülebilirlik alanında yenilenebilir enerji ve elektronik aksamlar sektörlerinde yatırımlarını da açıkladı.

Almanya merkezli Nordex Group, Türkiye'de karasal rüzgar santrali çalışmalarını artırma kapsamında 1 milyar avroluk yatırım kararını ilan etti.

Dünyanın en büyük lityum pil üreticilerinden Çinli Ganfeng Lithium, Türkiye'de 500 milyon dolarlık yatırım yapmak üzere Yiğit Akü ile anlaşma imzaladı.

Çin merkezli Gotion Group, Türkiye'de enerji depolama sistemleri ve batarya üretimi için Alarko Holding ile anlaştı. Yaklaşık 300 milyon dolar olması beklenen yatırım sonucu 400 kişi istihdam edilecek.

Çin merkezli enerji şirketi Eve Energy de Aksa Jeneratör firmasıyla enerji depolama operasyonları için ortak girişim kurmayı planladığını duyurdu.

Almanya merkezli Borusan EnBW Enerji ile Nordex Group, Balabanlı (Çanakkale) Rüzgar Enerjisi Santrali kapasite artırma projesi için 36 megavatlık türbin tedarik ve bakım sözleşmesi imzaladı. Şirketler aynı zamanda Sivas'ta 80 megavatlık rüzgar enerjisi yatırımını açıkladı.

Kontrolmatik Enerji ve Mühendislik AŞ de Çinli Harbin Electric Co. Ltd. ile Tekirdağ'da 1 gigavat saat kapasiteli enerji depolama tesisi ile 250 megavat kapasiteli rüzgar enerji santrali inşa etmek için anlaşma imzaladı. Söz konusu projenin toplam yatırım bedeli 600 milyon dolar olarak hesaplandı.

Rönesans Enerji şirketi 3 ilde yatırımlarını artırmak amacıyla rüzgar enerji santrali kuracak. Şirket Almanya'nın ihracat kredi garantisi desteğiyle 15 yıl vadeli 165 milyon dolarlık finansman sağladı. Ayrıca şirket ilk güneş enerji santrali yatırımını da duyurdu.

HT Solar Enerji AŞ ise güneş panellerine bileşen üretimi için yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırımı açıkladı.

Ürün tedariki yatırımları

Türkiye çeşitli sektörlerde yatırımların "bağlantı noktası" olurken şirketler ürünlerin tedarikini hızlandırmak için de yatırım gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Mercedes-Benz Türk, Aksaray'da konsolidasyon merkezi kurdu.

Avrupalı havacılık ve uçak üretim şirketi Airbus'ın ürün tedarikçilerinden Almanya merkezli Mubea Aviation şirketi Türkiye'de ikinci fabrikasını Ergene'de açtı. Bu kapsamdaki yatırımın tutarı 48,9 milyon dolar olarak hesaplandı.

Havacılık ve uzay sanayisinde faaliyet gösteren Alp Havacılık 32,5 milyon dolar, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) 33,2 milyon dolarlık genişleme yatırımlarını açıkladı. Öte yandan TEI, Eskişehir'de yaklaşık 9,7 milyon dolarlık yeni nesil gaz türbinli motor üretimi için yatırımı duyurdu.

Yatırımlar ekonomik büyümeyi destekliyor"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'ye yönelik yatırımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Stratejik sektörlerdeki yatırımlara dikkati çeken Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye, 2024 yılında imalat sanayisi ve yenilenebilir enerji gibi kritik sektörlerde de yatırımcıların tercihi oldu, küresel ekonomik dengelerdeki önemli bağlantı noktalarından biri haline geldi. Bu yatırımlar, ekonomik büyümeyi desteklerken Türkiye'yi sürdürülebilir ve yenilikçi sektörlerde küresel bir oyuncu yapma yolunda önemli adımlar atmamıza olanak tanıyor."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber