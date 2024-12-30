İstanbul'da okullar yarın 16.00'da kapanacak

Yapılan açıklamada, "31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi / özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.