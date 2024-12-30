Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon tahminleri

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Cuma günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,10 ile yüzde 1,96 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,61), bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi aralık ayı itibarıyla yüzde 27,32 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 2,24 artış kaydetmişti.

Ekonomistlerin aralık ayı TÜFE tahmini yüzde 1,63 artış oldu

Foreks Haber enflasyon ve dolar/TL anketi sonuçlandı.

Ekonomistlerin aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmin yüzde 1,63, ortalama tahmin ise yüzde 1,64 artış yönünde gerçekleşti.

Ekonomistler ücret ve yönetilen fiyat ayarlamaları sonrasında 2025 yılı başındaki fiyatlama davranışları ile enflasyon eğiliminin seyrinin önemine dikkat çekerken, enflasyon eğiliminde sağlanacak iyileşmenin, Merkez Bankası'nın faiz indirim adımlarının hızı ve boyutu için de önemli olacağını vurguluyorlar.

Foreks Haber'in 19 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, aralık ayı yıllık TÜFE verisi için medyan tahmin yüzde 45,25, ortalama tahmin ise yüzde 45,24 artışa işaret etti. TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 2,00 ve yüzde 1,33 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler ise yüzde 45,76 ila yüzde 44,50 bandında oluştu. Geçen ayki ankette yıl sonu tahmini yüzde 45,00 artışa işaret ederken, beklentiler yüzde 46,00 ila yüzde 44,10 aralığındaydı.

Ekim ayı TÜFE verisi, aylık yüzde 2,00 artış beklenirken, yüzde 2,24 olarak açıklanmış ve yıllık enflasyon yüzde 47,09 seviyesinde gerçekleşmişti.

2025 yıl sonuna ilişkin TÜFE beklentileri ise yüzde 27,75 artışa işaret ederken, beklenti aralığı yüzde 39,00 ve yüzde 25,00 oldu. Bir önceki anket döneminde 2025 sonu beklentisi yüzde 25,50 artışa işaret etmişti.

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE C Endeksinde aylık yüzde 1,35, yıllık beklenti ise yüzde 45,78 olarak gerçekleşti.

Dolar/TL Kuru anketi

Analistlerin 2025 yıl sonuna ilişkin dolar/TL beklentileri ise 43,6250 seviyesinde oluştu. 12 katılımcının katıldığı gelecek yıl sonu kur beklentisi sorusuna en yüksek tahmin veren analist 45,7100, en düşük tahmin veren analist ise 42,0000 seviyesini öngördü. Geçen ayki ankette 2025 yıl sonu tahminleri 42,8750 olmuştu.

Ekonomist beklentileri

Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya, maliyet unsurlarındaki ılımlı seyir ve talepteki yumuşamanın olumlu etkisine rağmen, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yüksek artış ve hizmet fiyatlarındaki katılık nedeniyle enflasyon eğilimindeki iyileşmenin son aylarda oldukça yavaş ve kademeli gerçekleştiğine değindi.

Sarıkaya, hava koşullarına bağlı olarak oynak bir seyir izleyen işlenmemiş gıda fiyatlarında bu ay düzeltme olmasını ve yıl sonu enflasyonunun yüzde 45'in altında kalmasını beklediklerini vurgulayarak, "Ancak bundan daha önemlisi, ücret ve yönetilen fiyat ayarlamaları sonrasında 2025 yılı başındaki fiyatlama davranışları ve enflasyon eğiliminin seyri olacak. 2025 yılının ilk çeyreğinde enflasyon eğilimi yeniden yükselecek, ancak bu hareketin boyutu büyük ölçüde gelirler ve yönetilen fiyat politikalarına göre şekillenecek. Bu çerçevede, asgari ücret artışının yüzde 30'da kalması ve Türk lirasında süregelen kontrollü ve ılımlı değer kaybı 2025 ilk çeyreğindeki enflasyon eğiliminin son üç yıla kıyasla daha düşük olmasını sağlayacak. Ancak, enflasyon beklentilerinin yüksek seyri ve fiyatlama davranışlarına yönelik risklerin devam etmesi nedeniyle, yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarının da öngörülen dezenflasyon patikasıyla uyumunun sağlanması gerekiyor. Enflasyon eğiliminde sağlanacak iyileşme, Merkez Bankası'nın faiz indirim adımlarının hızı ve boyutu için de önemli olacak." diyerek görüşlerini aktardı.

Çağrı Sarıkaya, 2025 yılında reel değerlenmeye dayalı dezenflasyon stratejisinin devam edeceğini öngördü ve mali duruşun OVP çerçevesiyle uyumlu seyrettiği; parasal ve makro ihtiyati duruşun orta vadeli hedeflere ulaşmak için gereken sıkılığı yıl boyunca koruduğu bir çerçevede 2025 sonu enflasyonunu yüzde 27,5 düzeyinde tahmin etti.

Aralık ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak Cuma günü saat 10:00'da açıklanacak.

Kaynak: Ekonomim