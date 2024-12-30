Köpeklerden kaçarken kullandığı motosikletle kamyonete çarptı
Siirt'te sokak köpeklerinin saldırısında kaçan Harun Erkuş'un (17) kullandığı motosiklet, kamyonete çarptı. Kazada Erkuş, hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 12:46, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 12:48
Siirt'te Doğan Mahallesi 1224'üncü Sokak'ta motosiklet ile seyir halinde olan Harun Erkuş, iddiaya göre sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
KAMYONETE ARKADAN ÇARPTI
Kaçmaya çalışan Erkuş'un kullandığı motosiklet, yol kenarında park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Erkuş, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erkuş, kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.