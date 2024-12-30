İstanbul'da PKK operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 12:53, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 12:54
İstanbul'da PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 kişi ile Sultanbeyli'de örgütün gençlik yapılanması olan DGH içerisinde faaliyet gösteren 5 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu.