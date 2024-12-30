527,1 milyon liralık hibe ödemesi bugün yapılıyor

IPARD III Programı kapsamında 527,1 milyon lira ödemenin bugün yapılacağını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu:

"Gıda işleme ve pazarlama sektörüne yönelik onaylanan 105 projeye toplam 527,1 milyon lira hibe desteği girişimcilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Ülkemize yeni tesisler kazandırmaya, istihdama katkı sunmaya ve kırsalı yerinde kalkındırmaya devam edeceğiz."