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Saadet Partili vekil istifa ederek CHP'ye geçti

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'nden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldığını duyurdu. Kasap, Saadet Partisi TBMM Grubu'nun düşmesini engellemek için geçici olarak Saadet Partisi'ne katıldığını, ancak şimdi görevini tamamlayarak CHP'ye döndüğünü belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 13:34, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 14:05
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Saadet Partili vekil istifa ederek CHP'ye geçti

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisinden istifa ederek CHP'ye geçtiğini söyledi.

Kasap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Saadet Partisi TBMM Grubu'nun düşmesini engellemek için Saadet Partisine geçtiğini belirtti.

Kasap, o süreçte diğer partilerin Saadet Partisi Grubu'nun ayakta kalması için katkı sağlamadığını, CHP'nin ise destek vererek muhalefeti taşıdığını ve muhalefetin sesi olmaya çalıştığını dile getirdi.

Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin ortaklaşa hareket etmesi kararından sonra Saadet Partisi Grubu'nun ayakta durabilecek hale geldiğine işaret eden Kasap, "Biz de misyonumuzu ve görevimizi yerine getirdik. Yuvaya, baba ocağına dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisinden istifa ederek tekrar CHP'ye geçtiğine ilişkin dilekçeyi, TBMM Başkanlığına verdiğini bildirerek, "Önümüzdeki hafta yapılacak CHP TBMM Grup Toplantısı'nda partime geçtiğim lanse edilecek. Genel Başkanımız, teşekkür mahiyetinde bir konuşma yapacak." dedi.

Bu arada Kasap'ın istifasıyla Saadet Partisinin Meclisteki sandalye sayısı 20'ye düşerken, CHP'nin sandalye sayısı 130'a yükseldi.

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