İstanbul'da cinsel içerikli parti operasyonu: 25 gözaltı, 2 tutuklama
İstanbul polisi, bir internet sitesi üzerinden cinsel içerikli videolar paylaşan ve yılbaşı öncesi Kadıköy'de parti düzenleme hazırlığında olan iki organizatörü suçüstü yakaladı. Yapılan operasyonla, 25 kişi gözaltına alınırken, organizatörler L.S. ve T.T. tutuklandı. Operasyonda çok sayıda BDSM malzemesi ve partiye ait biletler ele geçirildi.
İstanbul polisi, bir internet sitesi üzerinden cinsel içerikli videolar paylaşıldığını tespit etti.
Ekipler yaptıkları çalışmalarda sözkonusu videoların dört suç kaydı bulunan T.T. ile iki suç kaydı olan L.S. isimli kişiler tarafından yayınlandığını belirledi.
Polis ekipleri şüphelilerin Kadıköy'de bir kafede yılbaşı öncesi cinsel içerikli
parti düzenleme hazırlığında olduğunu da tespit etti.
İNTERNETTEN BİLET SATTILAR
Polis ekipleri, internet üzerinden bilet satışı yaptığını belirledi.
Polis, sözkonusu adrese operasyon düzenledi.
Partinin düzenleneceği adreste yapılan aramalarda 2 adet kırbaç, 1 bel korsesi, 1 sırt korsesi, 2 kapalı eldiven, 2 tasma zincir, 2 bel kemeri, 5 bağlama halatı, 1 BDSM tahtası olarak tabir edilen boyunduruk, 2 bağlama zinciri, 1 oyun çarkı, 4 adet maske, 2 vücut aksesuarı, 1 adet tasma ele geçirildi.
Operasyonda iki organizatörün de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
ORGANİZATÖRLER TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden müşteri olarak değerlendirilen 23 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Partiyi organize eden L.S. ve T.T. isimli 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.