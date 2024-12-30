TEM yolunda zincirleme kaza: 4'ü çocuk 8 yaralı
İstanbul Esenyurt'ta TEM Otoyolu bağlantı yolunda 6 aracın karıştığı kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ve yol temizliğinin ardından normale döndü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 14:20, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 14:23
Esenyurt'ta 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu bağlantı yolunda 2 otomobil, 1 kamyon, 2 hafif ticari araç ve 1 panelvan minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 4'ü çocuk 8 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ve yol temizliğinin ardından normale döndü.