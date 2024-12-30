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Erzurum BİM'den önemli karar: GYS sonrası geçici görevlendirme mümkün mü?

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonrası atanan memurun, geçici görev talebinin idarece reddedilmesine ilişkin kararı hukuka uygun buldu. Kararda, görevde yükselme sınavı ve eğitimine ilişkin usul ve süreçlerin, kamu hizmetinin sürekliliğini sağlamak amacıyla oluşturulduğu vurgulandı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 15:20, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 14:47
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Erzurum BİM'den önemli karar: GYS sonrası geçici görevlendirme mümkün mü?

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapmak üzere atanan davacı, aile birliğinin sağlanması gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'nda geçici görevlendirilme talebinde bulundu. Ancak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, görevde yükselme sınavı sonucunda atanan personelin, Yönetmelik uyarınca görev yaptığı yerde en az üç yıl süreyle çalışması gerektiğine işaret ederek talebi reddetti.

Görevde yükselmede kadro seçimi bilinçli yapıldı

Mahkeme kararında, görevde yükselme sürecinin boş kadroların ilanı ile başladığı, başvuruların bu kadrolar için yapıldığı, sınavların da ilgili kadronun gerekliliklerine uygun şekilde düzenlendiği ifade edildi. Ayrıca, atanmak istenilen yer ve kadroların sınava girenler tarafından önceden bilindiği, bu nedenle atanılan yerde belirli bir süre çalışma zorunluluğunun kamu yararı gereği olduğu açıklandı. Davacının, Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne atanmadan önce Ankara'da görev yaptığı ve aile durumunun yeni bir durum olmadığı, davacının bu koşulları bilerek sınava girdiği ve tercihini buna göre şekillendirdiği belirtildi.

Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Öncelikli

Mahkeme, geçici görevlendirmenin, yalnızca hizmetin sürekliliği ve aksamaması durumunda geçerli bir çözüm olduğunu ifade etti. Kararda, davacının Bayburt'taki kadroda hizmetine ihtiyaç duyulduğu ve davalı idarenin, geçici görevlendirme talebini kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda reddettiği ifade edildi. Geçici görevlendirme durumunda davacının mali ve sosyal haklarının yine görev yaptığı kuruma yük olacağı, bu durumun hakkaniyet ilkesine aykırılık teşkil edeceği de kararda vurgulandı. Sonuç olarak, mahkeme, idare mahkemesinin aksi yöndeki kararını kaldırarak davanın reddine karar verdi. Kararda, ilgili mevzuata uygunluk sağlandığı ve kamu hizmetinin sürekliliği açısından hukuka uygunluk bulunduğu belirtildi.

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