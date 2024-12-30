Yılbaşı öncesi Yandex'de en çok ne arandı?

Türkiye'nin okul öncesi müzik eğitimi veren ilk devlet okulu
Türkiye'nin okul öncesi müzik eğitimi veren ilk devlet okulu
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sponsorlu İçerik
DMM, 'Erdoğan, İsrail'i aradı' iddiasıyla servis edilen haberleri yalanladı
DMM, 'Erdoğan, İsrail'i aradı' iddiasıyla servis edilen haberleri yalanladı
MEB'den yeni uygulama: Karne yerine Gelişim Raporu
MEB'den yeni uygulama: Karne yerine Gelişim Raporu
Üç kuruma 285 subay ile uzman yardımcısı alınacak
Üç kuruma 285 subay ile uzman yardımcısı alınacak
Meteoroloji açıkladı: Yılın ilk hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: Yılın ilk hafta sonu hava nasıl olacak?
Beyaz eşyada üretim azaldı, satışlar arttı
Beyaz eşyada üretim azaldı, satışlar arttı
Servis kazasında idari soruşturma; Müdür başka okula görevlendirildi
Servis kazasında idari soruşturma; Müdür başka okula görevlendirildi
Otomobilde ilginç tablo: Liste fiyatı 1.8, bayi fiyatı 1.6 milyon TL!
Otomobilde ilginç tablo: Liste fiyatı 1.8, bayi fiyatı 1.6 milyon TL!
Okullar tatil edildi ama beklenen kar yağmadı
Okullar tatil edildi ama beklenen kar yağmadı
Bakanlık, Nevzat'a verilen cezaya itiraz edilecek
Bakanlık, Nevzat'a verilen cezaya itiraz edilecek
Araç sahipleri dikkat: Yeni yılda bu araçların satılması yasaklanıyor
Araç sahipleri dikkat: Yeni yılda bu araçların satılması yasaklanıyor
Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon tahminleri
Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon tahminleri
İstanbul'da okullar yarın 16.00'da kapanacak
İstanbul'da okullar yarın 16.00'da kapanacak
DEM Parti'nin 'Öcalan' görüşmesine hükümetten ilk açıklama geldi
DEM Parti'nin 'Öcalan' görüşmesine hükümetten ilk açıklama geldi
2024'te en çok gayrimenkul satışı yapılan iller açıklandı
2024'te en çok gayrimenkul satışı yapılan iller açıklandı
Öğretmen alımlarında KPSS dönemi sona eriyor!
Öğretmen alımlarında KPSS dönemi sona eriyor!
En düşük emekli maaşı ne olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama
En düşük emekli maaşı ne olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama
8 Kurum toplamda 4 bin 295 personel alacak
8 Kurum toplamda 4 bin 295 personel alacak
Türkiye'deki yoksul sayısı belli oldu!
Türkiye'deki yoksul sayısı belli oldu!
Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Ekonomik güven endeksi aralıkta arttı
Ekonomik güven endeksi aralıkta arttı
Yılbaşında hava durumu nasıl olacak?
Yılbaşında hava durumu nasıl olacak?
Taksim bombacısının lojistik hücresine operasyon: 11 gözaltı
Taksim bombacısının lojistik hücresine operasyon: 11 gözaltı
Daha yüksek emekli maaşı için son iki gün
Daha yüksek emekli maaşı için son iki gün
Memur ve emekli için kritik hafta: Zam oranı belli oluyor
Memur ve emekli için kritik hafta: Zam oranı belli oluyor
Bayraktar: Uluslararası rekabette iyi bir yerdeyiz
Bayraktar: Uluslararası rekabette iyi bir yerdeyiz
Altın fiyatlarında 14 yıl sonra bir ilk! 2024'te dikkat çeken prim
Altın fiyatlarında 14 yıl sonra bir ilk! 2024'te dikkat çeken prim
2025'in ilk gündemi 'yeni anayasa'
2025'in ilk gündemi 'yeni anayasa'
4 ilde eğitime ara verildi
4 ilde eğitime ara verildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yılbaşı öncesi Yandex'de en çok ne arandı?

Yandex Türkiye, yılbaşı öncesi kullanıcıların arama eğilimlerini açıkladı. Milli Piyango ikramiyesi, yılbaşı tatil planları ve hediye arayışları, aramalarda öne çıkan başlıklar oldu. "Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi 2025" ve "vizesiz yılbaşı turları" en çok aranan konular arasında yer alırken, kullanıcılar yılbaşı süslerinden sevgililere özel hediyelere kadar birçok konuda arama yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 15:00, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 15:02
Yazdır
Yılbaşı öncesi Yandex'de en çok ne arandı?

Yandex Türkiye, yeni yıl öncesi arama eğilimlerine yönelik istatistiklerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Yandex Arama"nın yılbaşına yönelik arama eğilimi verilerinde, büyük ikramiye hayalleri, seyahat planları ve hediye telaşı öne çıkan başlıklar oldu.

Yeni yıla yönelik sorgular, özellikle kasımdan itibaren artış gösterdi. "Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi 2025", en çok aranan konular arasında zirvenin sahibi oldu.

Türkiye'deki kullanıcılar, özellikle "vizesiz yılbaşı turları" ve "yılbaşı yurt dışı turları 2025" aramalarına sıklıkla başvurdu. Türkiye'nin popüler destinasyonlarındaki yılbaşı programları da yoğun ilgi gördü. "Sapanca otelleri" gibi alternatifler, huzurlu bir tatil arayanların en çok aradığı seçenekler arasında yer aldı.

Yılbaşı gecesi televizyon karşısında eğlenmek isteyenler için "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" aramaları, zirvede yer aldı. Şehirlerde düzenlenen yılbaşı özel etkinliklerine yönelik de sıklıkla arama gerçekleşti.

Verilere göre, "sevgililere özel hediye seçenekleri", yılbaşı için hediye arayışında olanların en çok başvurduğu ifadeler oldu. En çok arananlar arasında bileklikler, kişiye özel hediyeler ve "aşkı anlatan semboller" yer aldı. Bu yıl kullanıcılar, sevgilinin yanı sıra arkadaşları ve çocukları için alacağı hediye için de arama motoruna sıklıkla başvurdu.

Her yıl olduğu gibi bu sene de yılbaşı ağaçları ve süsleri, arama ve alışveriş listelerinin başında yer aldı. Kullanıcılar, "Eminönü yılbaşı ağacı satıcıları", "Trendyol yılbaşı ağacı fiyatları" gibi sorgularla en uygun fiyatı ve en şık süsleri bulmaya çalıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber