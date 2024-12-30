Türkiye'nin okul öncesi müzik eğitimi veren ilk devlet okulu
Türkiye'nin okul öncesi müzik eğitimi veren ilk devlet okulu
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sponsorlu İçerik
DMM, 'Erdoğan, İsrail'i aradı' iddiasıyla servis edilen haberleri yalanladı
DMM, 'Erdoğan, İsrail'i aradı' iddiasıyla servis edilen haberleri yalanladı
MEB'den yeni uygulama: Karne yerine Gelişim Raporu
MEB'den yeni uygulama: Karne yerine Gelişim Raporu
Üç kuruma 285 subay ile uzman yardımcısı alınacak
Üç kuruma 285 subay ile uzman yardımcısı alınacak
Meteoroloji açıkladı: Yılın ilk hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: Yılın ilk hafta sonu hava nasıl olacak?
Beyaz eşyada üretim azaldı, satışlar arttı
Beyaz eşyada üretim azaldı, satışlar arttı
Servis kazasında idari soruşturma; Müdür başka okula görevlendirildi
Servis kazasında idari soruşturma; Müdür başka okula görevlendirildi
Otomobilde ilginç tablo: Liste fiyatı 1.8, bayi fiyatı 1.6 milyon TL!
Otomobilde ilginç tablo: Liste fiyatı 1.8, bayi fiyatı 1.6 milyon TL!
Okullar tatil edildi ama beklenen kar yağmadı
Okullar tatil edildi ama beklenen kar yağmadı
Bakanlık, Nevzat'a verilen cezaya itiraz edilecek
Bakanlık, Nevzat'a verilen cezaya itiraz edilecek
Araç sahipleri dikkat: Yeni yılda bu araçların satılması yasaklanıyor
Araç sahipleri dikkat: Yeni yılda bu araçların satılması yasaklanıyor
Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon tahminleri
Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon tahminleri
İstanbul'da okullar yarın 16.00'da kapanacak
İstanbul'da okullar yarın 16.00'da kapanacak
DEM Parti'nin 'Öcalan' görüşmesine hükümetten ilk açıklama geldi
DEM Parti'nin 'Öcalan' görüşmesine hükümetten ilk açıklama geldi
2024'te en çok gayrimenkul satışı yapılan iller açıklandı
2024'te en çok gayrimenkul satışı yapılan iller açıklandı
Öğretmen alımlarında KPSS dönemi sona eriyor!
Öğretmen alımlarında KPSS dönemi sona eriyor!
En düşük emekli maaşı ne olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama
En düşük emekli maaşı ne olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama
8 Kurum toplamda 4 bin 295 personel alacak
8 Kurum toplamda 4 bin 295 personel alacak
Türkiye'deki yoksul sayısı belli oldu!
Türkiye'deki yoksul sayısı belli oldu!
Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Ekonomik güven endeksi aralıkta arttı
Ekonomik güven endeksi aralıkta arttı
Yılbaşında hava durumu nasıl olacak?
Yılbaşında hava durumu nasıl olacak?
Taksim bombacısının lojistik hücresine operasyon: 11 gözaltı
Taksim bombacısının lojistik hücresine operasyon: 11 gözaltı
Daha yüksek emekli maaşı için son iki gün
Daha yüksek emekli maaşı için son iki gün
Memur ve emekli için kritik hafta: Zam oranı belli oluyor
Memur ve emekli için kritik hafta: Zam oranı belli oluyor
Bayraktar: Uluslararası rekabette iyi bir yerdeyiz
Bayraktar: Uluslararası rekabette iyi bir yerdeyiz
Altın fiyatlarında 14 yıl sonra bir ilk! 2024'te dikkat çeken prim
Altın fiyatlarında 14 yıl sonra bir ilk! 2024'te dikkat çeken prim
2025'in ilk gündemi 'yeni anayasa'
2025'in ilk gündemi 'yeni anayasa'
4 ilde eğitime ara verildi
4 ilde eğitime ara verildi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji açıkladı: Yılın ilk hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni yılın ilk hafta sonunda Türkiye genelinde yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı. Doğu Anadolu'da ise soğuk hava kendini hissettirmeye devam edecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 15:35, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 15:50
Yazdır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelindeki hava durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Çelik, bugün itibarıyla yağışların etkisini kaybettiğini belirterek, "Sadece Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Mersin ve Karaman çevrelerinde kısa süreli yağış görülebilir. Ancak yarın yurt genelinde hava parçalı bulutlu ve yağışsız olacak. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklemiyoruz, mevsim normalleri civarında seyredecek." dedi.

Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor

Çelik, özellikle iç ve doğu bölgelerde havanın mevsim normallerinde soğuk olduğunu belirtti. Gece sıcaklıklarının İç Anadolu'da sıfırın altında 1-2 derece, Doğu Anadolu'da sıfırın altında 10-15 derece arasında olacağını ifade etti. Karadeniz ve Marmara genelinde sıcaklıkların 3-4 derece, güney kıyılarında ise 8-10 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir için yapılan değerlendirmelerde, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde yağış beklenmediği, havanın genellikle parçalı ve az bulutlu olacağı kaydedildi.

Hafta Sonu Yağışlı Hava Geliyor

Yeni yılın ilk hafta sonu olan 4-5 Ocak'ta batı bölgelerden başlayarak Türkiye'nin yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceği açıklandı. Çelik, "Cumartesi günü batı bölgelerde başlayacak yağışlar, pazar günü Doğu bölgesi hariç tüm yurtta etkili olacak." dedi.

Meteoroloji, vatandaşları hafta sonu için planlarını yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmaları konusunda uyardı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber