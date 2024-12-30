Meteoroloji açıkladı: Yılın ilk hafta sonu hava nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelindeki hava durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Çelik, bugün itibarıyla yağışların etkisini kaybettiğini belirterek, "Sadece Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Mersin ve Karaman çevrelerinde kısa süreli yağış görülebilir. Ancak yarın yurt genelinde hava parçalı bulutlu ve yağışsız olacak. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklemiyoruz, mevsim normalleri civarında seyredecek." dedi.

Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor

Çelik, özellikle iç ve doğu bölgelerde havanın mevsim normallerinde soğuk olduğunu belirtti. Gece sıcaklıklarının İç Anadolu'da sıfırın altında 1-2 derece, Doğu Anadolu'da sıfırın altında 10-15 derece arasında olacağını ifade etti. Karadeniz ve Marmara genelinde sıcaklıkların 3-4 derece, güney kıyılarında ise 8-10 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir için yapılan değerlendirmelerde, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde yağış beklenmediği, havanın genellikle parçalı ve az bulutlu olacağı kaydedildi.

Hafta Sonu Yağışlı Hava Geliyor

Yeni yılın ilk hafta sonu olan 4-5 Ocak'ta batı bölgelerden başlayarak Türkiye'nin yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceği açıklandı. Çelik, "Cumartesi günü batı bölgelerde başlayacak yağışlar, pazar günü Doğu bölgesi hariç tüm yurtta etkili olacak." dedi.

Meteoroloji, vatandaşları hafta sonu için planlarını yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmaları konusunda uyardı.