Sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeş öldü

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aileden, anne ve iki çocuğunun tedavileri ise sürüyor.

Yakınları tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürülen çocuklardan Nurullah P. (14) ve Bünyamin P. (11) hayatını kaybetti.

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