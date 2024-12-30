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HAK-İŞ Başkanı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden düzenlenmeli

HAK İşçi Sendikaları (HAK-İŞ) Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına itirazlarının olduğunu, bu yapının katılımcı, çoğulcu ve asgari ücretlileri temsil eden bir yapı olmadığını belirterek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 15:51, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 15:51
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HAK-İŞ Başkanı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden düzenlenmeli

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Sendikası Niğde Şube Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, üç ilde gerçekleştirdikleri mitinglerde çalışanlar için vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmaya yönelik mesaj verdiklerini söyledi. Vergi sistemindeki çarpıklıktan dolayı işçinin aldığı maaşın eridiğini belirten Arslan, işçilerin yıllık maaşlarının 2 ayını vergi olarak ödediğini kaydetti. Arslan, sendikalı ve sendikasız tüm çalışanların ortak sorunun vergi konusu olduğunu, bu konuya dikkat çekmek için HAK-İŞ Akademi'nin rapor hazırladığını ve kamuoyuyla paylaştıklarını anlattı. Üç konfederasyon olarak Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilere taleplerini ilettiklerini vurgulayan Arslan, "Burada çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması konusundaki ısrarımızı devam ettiriyoruz. 1999'da ve 2008'de çıkan kanun ve bugünkü uygulamalar maalesef emekli olanların maaş bağlama katsayılarında ciddi bir değişiklik ve sıkıntı oluşturmakta. 2024'te emekli olacak bir arkadaşımız 2025'te emekli olmaya karar verirse bu arkadaşımızın emekli maaşı yüzde 35 düşüyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir yıl daha fazla prim ödüyor ama emeklilikte maaş bağlama katsayısından kaynaklı olarak 2025'e kalırsa emekliliği maaşı yüzde 35 düşüyor. 2023'te enflasyonu yüzde 86, 2024 yılı enflasyonu yüzde 45 civarında olacak, dolayısıyla ödediğiniz pirimler aynı zamanda büyümeden kaynaklı maaşlarda düşük oluyor" dedi.

'50 YILDIR SÖYLÜYORUZ'

Konfederasyon olarak asgari ücrete farklı bir bakış açısı ortaya koyduklarını kaydeden Arslan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına itirazımız var, bu yapı katılımcı, çoğulcu ve asgari ücretlileri temsil eden bir yapı değil. Bu yapının ortadan kaldırılması için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Biz bunu 50 yıldır söylüyoruz, Türkiye 1970'lerden kalma bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına sahip. Bizim talebimiz Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun daha katılımcı, çoğulcu, geniş kapsamlı ve uzlaşmaya dayalı bir komisyon olması. Bugünkü sistem uzlaşmayı değil çoğunluğu esas alıyor. Günümüzdeki asgari ücret bir geçim ücreti olarak belirlendiği için sorun var "diye konuştu.

31 Aralık'ta İstanbul'da olacaklarını ifade eden Arslan, 1 Ocak 2025'te Galata Köprüsü'nde İsrail'in Gazze'de yürüttüğü 17 aylık katliam, soykırıma ve insanlık dışı uygulamalarına karşı meydan okuyacaklarını bildirdi. Filistin'de yapılanların insanlık adına utanç verici olduğunu vurgulayan Arslan, çağdaş demokrasiden bahseden ABD ve Batı'nın Filistin'de iki yüzlü bir politika izlediğini sözlerine ekledi.

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