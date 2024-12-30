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Üç kuruma 285 subay ile uzman yardımcısı alınacak

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına 190 subay ile İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 95 il planlama uzman yardımcısı alınacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 16:28, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 16:45
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Üç kuruma 285 subay ile uzman yardımcısı alınacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'deki ilanına göre, Jandarma Genel Komutanlığında 13'ü muvazzaf, 137'si sözleşmeli olmak üzere 150 subay istihdam edilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ise 40 sözleşmeli subay alınacak.

Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısından yapılacak. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Bugün başlayan başvurular, 15 Ocak 2025 saat 23.59'da sona erecek.

İçişleri Bakanlığı 95 uzman yardımcısı alacak

İçişleri Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 95 il planlama uzman yardımcısının alınacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyura göre, Bakanlığın taşra teşkilatı genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 95 il planlama uzman yardımcısı kadrosuna personel istihdam edilecek.

Adayların, 2023-2024 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) istenilen puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almaları gerekiyor.

Başvurular, 17-21 Mart 2025 tarihlerinde "www.icisleri.gov.tr" internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Sınav, 14-22 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

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