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MEB'den yeni uygulama: Karne yerine Gelişim Raporu

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) kapsamında ilkokul öğrencileri için karne yerine öğrencilerin sosyal duygusal öğrenme becerilerini de içeren "gelişim raporu" uygulamasına geçecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 16:50, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 17:02
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MEB'den yeni uygulama: Karne yerine Gelişim Raporu

TYMM kapsamında güncellenen öğretim programları beceri temelli bir yapı üzerine şekillendi.

Bu yapı, alan becerileri, kavramsal beceriler ve sosyal-duygusal öğrenme becerileri gibi birçok bileşeni içeriyor.

"Beceri temelli" yeni müfredatla "sonuç odaklı ölçme" yerine "süreç odaklı ölçmeye" de geçiş yapıldı.

Yeni müfredat doğrultusunda hazırlanan ders kitaplarında, "süreç odaklı ölçme" kapsamında "bütüncül eğitim yaklaşımı" benimsendi.

Böylece, derslere yönelik sonuç hakkında bilgi veren ancak öğrencilerin süreç içerisindeki gelişimlerine dair bilgileri içermeyen karne uygulaması yerine, öğrencilerin sosyal duygusal öğrenme becerilerini de içeren "gelişim raporu" uygulamasına geçildi.

Bu çerçevede ilkokullarda, sonuç odaklı karne yerine öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal, duyuşsal ve fiziksel açıdan bir bütün olarak gören "bütüncül eğitim yaklaşımı" doğrultusunda hazırlanan "gelişim raporları" verilecek.

Karne yerine hazırlanacak bu raporda, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alınacak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yer alan sosyal-duygusal beceriler de gelişim raporlarına yansıtılacak.

- Velilere somut öneriler sunulacak

Böylece velilere, öğretmenlerin değerlendirme süreçlerinde dikkate aldığı gelişimsel ölçütler ile çocukların kaydettiği ilerleme hakkında rehberlik sağlanacak. Gelişim raporlarında öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için velilere somut öneriler sunulacak.

Öğrencilerin gelişim raporları ilk kez, 17 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatilinde verilecek. Ayrıca "e-okul" üzerinden öğrenci ve velilerin erişimine açılacak.

Gelişim raporları için uygulama ekranları, sade ve anlaşılır şekilde kurgulandı. Bu raporların hazırlık sürecinde, beceri temelli öğretim programlarına sahip ülkelerin eğitim sistemlerine dair uygulamalar incelendi.

Ardından öğretim programlarının güncellenmesinde görev alan akademisyenler ve öğretmenlerle toplantılar yapıldı.

Bu toplantılarda, öğretme ve öğrenme sürecinin ayrıntılı değerlendirilebilmesi için rubrik ve dereceli puanlama anahtarları hazırlandı.

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