Türkiye'nin okul öncesi müzik eğitimi veren ilk devlet okulu

Anaokulunda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, herkese sevginin, barışın ve huzurun egemen olduğu, çocukların ölmediği, okulların bombalanmadığı güzel bir 2025 yılı diledi.

Bu vesileyle Gazze'de vefat eden öğrencileri, öğretmenleri ve vatandaşları rahmetle, minnetle ve şükranla yad ettiklerini aktaran Yentür, "İnşallah bir an önce bu zulmün de sona ermesini temenni ediyorum." dedi.

Murat Mücahit Yentür, bugün burada çok anlamlı, çok güzel, çok farklı öncü ve yenilikçi bir projenin tanıtımında bir araya gelindiğini ifade ederek "Türkiye'de ilk defa Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Talim Terbiye Kurulunun onayladığı, 28 Kasım'da onaylanmış, okul öncesi müzik eğitimi programıyla karşı karşıyayız. Türkiye'de ilk defa bir devlet okulunda bir resmi program dahilinde, Beşiktaş Yıldız Erten Anaokulunda okul öncesinde müzik eğitimi programını hep beraber uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Erken çocukluk döneminde, özellikle 36 ay ve 72 aylık zaman diliminde, çocukların ilgilerinin, yeteneklerinin keşfedilmesinin, onların zihinsel, bedensel ve duygusal gelişimlerine dokunmanın, eğitim ve öğretimin temelini oluşturduğunu belirten Yentür, "Arkadaşlarımızla, öğretmenlerimizle beraber, okul öncesinde müzik ve sanat eğitimini bir program dahilinde yıl boyunca öğrencilerimize bir öncü olarak Beşiktaş ilçemizde uygulamaya başlıyoruz. İnanıyorum ki bu kısa dönem içerisinde İstanbul'umuzda ve Türkiye'mizde birçok okulda bu örneklikle uygulamaya başlanacak." diye konuştu.

- "Nice güzel sanatçıların, farklı yeteneği olan kişilerin yetişmesine vesile olacağız"

Yentür, ilk dokunuşların çocuğun hayatı için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Nice Dede Efendiler, Itriler, Münir Nurettin Selçuklar bu okullarda yetişecektir. Biz çocuklarımızın içinde gizli bulunan bu yetenekleri erken yaşta keşfederek, ilerleyen dönemde akademik eğitimle birlikte güçlendirerek, nice güzel sanatçıların, sporcuların, farklı yeteneği olan kişilerin yetişmesine vesile olacağız." dedi.

Bu yıl İstanbul'da ilk defa müzik ve sanat eğitimi programı uygulayan ortaokulu da Üsküdar'da açtıklarını hatırlatan Yentür, bu okulun da anaokulunu destekleyeceğini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi ve Beşiktaş Itri Güzel Sanatlar Lisesinin de bu anaokulunun akademik destekçisi olacağını ve yakından takip edeceğini belirterek şunları söyledi:

"Önümüzdeki yaz döneminde de buradaki öğrencilerin seçiminde özel bir kurulumuzla beraber, biraz daha müziğe yatkınlığı olan öğrencilerimizin buraya kayıt ve kabullerinde bir komisyon marifetinde öğrencilerimizi eğitime alacağız ama sadece yeteneği olan çocuklarımızın belirlenmesi değil, burada okuyan bütün çocuklarımızın, bu müzik ve sanat ortamından yararlanmasını sağlayacak ve bütün atölyelerimizden, bu eğitimlerden yararlanmasını sağlayacağız. İnanıyorum ki bunun daha sonraki ilerleyen aşamalarında, ilkokullarıyla beraber, birbirlerini tamamlayan bir süreç olacaktır."

- İstanbul'daki uygulamanın tüm Türkiye'ye yayılması hedefleniyor

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, konuşmasının ardından basının mensuplarının sorularını yanıtladı.

Okulda nasıl bir eğitim verileceği ve sınıfların kaç kişilik olacağına ilişkin soruya Yentür, buraya müzik ağırlıklı olarak bir sınıf almayı planladıklarını, buranın biraz daha ilgisi olan, farklı yeteneği olan çocuklarla ilgili olduğunu söyledi.

Çocukların ilgisine yönelik, hangi müzik aletiyle ilgili bir ihtiyaç varsa bütün imkanları sunduklarını belirten Yentür, "Temel olan ne varsa bunlar bu okulumuzda var. O yüzden çocuklarımız çok şanslı ve biz devlet okulunda tüm öğrencilerimize bunu ücretsiz sağlıyoruz, en kıymetli tarafı bu." dedi.

Yentür, Anayasa'nın fırsat ve imkan eşitliğinin en önemli yol haritaları olduğunu ve sadece bu okula bağlı kalmayacaklarını belirterek "İstanbul'un bütün ilçelerinde, önümüzdeki yıl en az bir sınıfında bu müzik programı uygulayan ana sınıflarımız olacak. 39 ilçenin 39'unda da hedefimiz en az bir sınıfta bu programın tabana yaygınlaşmasını sağlamak. Hiç kimsenin sosyoekonomik, kültürel yapısı fark etmeksizin biz bütün vatandaşlarımıza ilgisi, istidadı olan bütün öğrencilerimize inşallah bu hizmeti sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da bu çalışmanın öncü olarak başladığını aktaran Yentür, "Sahada bunun yansımaları olduktan sonra, bu güzellikleri yayıldıktan sonra eminim bunlar Türkiye'deki farklı illerde de ivedilikle başlayacaktır." diye konuştu.

Programda daha sonra anaokulundaki öğrenciler, müzik aletleriyle gösteri sundu.

- "Müziğin ve sanatın çocuklara zihinsel olarak faydaları say say bitmez"

Okulda eğitim alan anaokulu öğrencisi 6 yaşındaki Begüm Bilecen, gitar çaldığını belirterek "Müziği çok seviyorum. Çok mutluyum." dedi.

Anne Sultan Bilecen de çocukların hayata başladıkları dönemde müzikle büyümelerinin mükemmel bir duygu olduğunu ifade ederek, "Ben de öğretmenlerinden dolayı bu anaokulunu tercih ettim. Begüm müzikle büyüyen bir aileden geldiği için müziği çok iyi tanıyor ve biliyor. Bu şekilde de devam etmesini istiyorum." diye konuştu,

Yıldız Erten Anaokulunda Kulüp Öğretmeni Aleyna Kamacı da "İTÜ'den konservatuvardan öğretmenlerimiz geliyor ve onlar da bizi bu kapsamda destekliyorlar. Türkiye'de ilk yapılan projede bulunmak çok gurur verici bir şey. Müziğin ve sanatın çocuklara zihinsel olarak faydaları say, say bitmez. Çocuklar bir boyamayı bile sevdikleri müzikleri, eski ve var olan sanatçılarımızı dinleyerek öğreniyorlar." değerlendirmesini yaptı.