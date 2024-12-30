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Göç İdaresi: 140 binden fazla düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı, 2024 yılında düzensiz göçle mücadele kapsamında sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 140 bini aştığını duyurdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 19:11, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 19:30
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Göç İdaresi: 140 binden fazla düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, düzensiz göçle mücadelede önemli görev üstlenen Mobil Göç Noktası Araçlarının 81 ilde hizmete alındığı ve sayısının 270'e çıkarıldığı belirtilerek, "19 Temmuz 2023'te hizmete aldığımız Mobil Göç Noktası Araçlarımız ile yapılan kimlik kontrollerinde ilk üç ayda her 100 yabancıdan 74.5'i düzensiz göçmen çıkıyordu. Bu oran, son bir ayda yüzde 2.7'ye düştü. Düzensiz göçle mücadelemizi yeni yılda da Mobil Göç Noktası Araçlarımızın desteğiyle aynı kararlılıkla ve 7/24 kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz" denildi.

'GÖÇMEN KAÇAKÇILARI ADALETE TESLİM EDİLDİ'

Türkiye'nin huzur ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, kolluk kuvvetleriyle birlikte 'Kalkan' operasyon ve denetimlerinin aralıksız ve kararlılıkla gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, "Yakalanan göçmen kaçakçıları adalete teslim edilirken; tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerini hızla başlattık. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile birlikte 81 ilimizin tamamında, ülkemizin tüm hudut kapılarında ve Mavi Vatanımızın her yerinde düzensiz göçle mücadeleyi yeni yılda da en üst düzeyde sürdüreceğiz. Düzensiz göçle mücadelemiz kapsamında düzensiz göçmenlerin tespitinden Geri Gönderme Merkezlerinde idari gözetim altında tutulması da dahil olmak üzere tüm sınır dışı süreçlerini insan hakları, hukuk ve medeniyet değerlerimiz doğrultusunda yürüttük. Etkili sınır dışı mekanizması sayesinde 2023 yılında tarihin en fazla sınır dışı sayısına ulaşmıştık. 2024 yılındaki sınır dışı sayısı, bir önceki yılı da geride bırakarak 140 bini aştı" ifadelerine yer verildi,

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