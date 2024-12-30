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Bakan Göktaş: Kadına karşı şiddetle 'sıfır tolerans' ilkesiyle mücadele ediyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlık olarak kadına karşı şiddetle 'sıfır tolerans' ilkesiyle mücadele ediyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2024 19:28, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 19:30
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Bakan Göktaş: Kadına karşı şiddetle 'sıfır tolerans' ilkesiyle mücadele ediyoruz

Göktaş, Aksaray programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Basına kapalı ziyarette Bakan Göktaş, bir süre partililerle görüştü.

Göktaş daha sonra Aksaray Valiliğini ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Göktaş'a Sultanhanı Kervansarayı'nın maketini hediye etti.

Valilik ziyareti çıkışında bir gazetecinin kadına karşı şiddetle mücadele çalışmalarına ilişkin sorusuna Göktaş, "Bakanlık olarak kadına karşı şiddetle, 'sıfır tolerans' ilkesiyle mücadele ediyoruz. Bu konuda 81 ilimizdeki bütün kurumlarımızla, şiddeti önleme ve izleme merkezlerimizle bu konuda sıfır tolerans ilkesiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz her zaman mağdurun, vatandaşın yanındayız." şeklinde cevap verdi.

Bakan Göktaş daha sonra Aksaray Belediyesini ziyaret etti.

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