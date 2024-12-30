Açlık sınırı şimdiden yeni asgari ücrete yaklaştı

Türk-İş tarafından hesaplanan Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı 20 bin 561,65 TL'den 21 bin 83,28 TL'ye çıktı.

Türk-İş'ten yapılan açıklamaya göre, aynı ayda gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı ise 66 bin 976,06 TL'den 68 bin 675,17 TL'ye ulaştı. Yoksulluk sınırı henüz işçinin eline geçmeyen asgari ücretin 3 katını aştı.

Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 27 bin 364,71 TL 'ye yükseldi.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 2,54 oranında gerçekleşirken, 12 aylık değişim oranı yüzde 46,09, yıllık ortalama artış ise yüzde 62,35 olarak gerçekleşti.