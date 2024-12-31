31 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları
31 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Kurtarma 19-20 Römorkörleri Teslim Alma Töreni'ne katılacak, Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliği'nde basın mensuplarına açıklama yapacak.
(Yalova/12.00/Bolu/18.30)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı dış ticaret istatistikleri ve hizmet üretici fiyat endeksi ile 2023 yılına ilişkin "Turizm Uydu Hesabı" verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aylık para ve banka istatistiklerinde Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma hesaplarının stok bakiyelerinin kasım ayı sonuçlarını duyuracak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nin Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanı, basına açık gerçekleştirilecek. Takım kaptanı Sinan Osmanoğlu ve takımın yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulunacak.
(Ankara/10.40)