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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 25 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 25 bin liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 17:30, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 17:32
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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 25 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 990 bin lira, en yüksek 3 milyon 50 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1 yükselişle 3 milyon 25 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 995 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 10 milyar 3 milyon 137 bin 814,21 lira, işlem miktarı ise 3.326,29 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 10 milyar 21 milyon 242 bin 191,71 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Akbank, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası ile QNB Finansbank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.995.000,002.644,00
En Düşük2.990.000,002.608,75
En Yüksek3.050.000,002.655,00
Kapanış3.025.000,002.651,00
Ağırlıklı Ortalama3.012.004,092.642,87
Toplam İşlem Hacmi (TL)10.003.137.814,21
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.326,29
Toplam İşlem Adedi44

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