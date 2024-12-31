Dolar günü 35,35 TL'ye yükselerek tamamladı
Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. 31 Aralık Salı güncel döviz kurları şöyle...
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 17:38, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 17:40
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,3170
|35,3180
|35,3570
|35,3580
|Avro
|36,7650
|36,7660
|36,7500
|36,7510
|Sterlin
|44,3650
|44,3800
|44,2960
|44,3080
|İsviçre frangı
|39,0100
|39,0240
|39,0280
|39,0410
|ANKARA
|ABD doları
|35,2870
|35,3670
|35,3270
|35,4070
|Avro
|36,7250
|36,8050
|36,7100
|36,7900
|Sterlin
|44,3050
|44,5150
|44,2360
|44,4460