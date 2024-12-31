Dolar günü 35,35 TL'ye yükselerek tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 35,3170 35,3180 35,3570 35,3580 Avro 36,7650 36,7660 36,7500 36,7510 Sterlin 44,3650 44,3800 44,2960 44,3080 İsviçre frangı 39,0100 39,0240 39,0280 39,0410 ANKARA ABD doları 35,2870 35,3670 35,3270 35,4070 Avro 36,7250 36,8050 36,7100 36,7900 Sterlin 44,3050 44,5150 44,2360 44,4460